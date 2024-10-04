В Бурятии более 3000 детей родились с помощью ЭКО

Впервые процедуры экстракорпорального оплодотворения в нашей республике начали проводить в конце 2013 года. Именно тогда частная клиника «Диагрупп» открыла специализированное отделение, благодаря которому сотни семей смогли стать родителями. «Номер один» узнал у главного внештатного репродуктолога минздрава РБ, главного врача Республиканского перинатального центра Зорикто Юрьевича Даржаева, как в Бурятии пройти процедуру ЭКО бесплатно.

Бесплодие не приговор

- Зорикто Юрьевич, напомните, что такое ЭКО и в каких случаях оно необходимо?





- Экстракорпоральное оплодотворение – один из методов лечения бесплодия, вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), при которой процессы оплодотворения происходят вне женского организма. Все виды бесплодия – мужское, женское, сочетанное, эндометриоз и прочие, при которых невозможно проведение лечения другими методами, являются показаниями к ЭКО. Эту процедуру можно сделать бесплатно в рамках ОМС.

Количество женщин, решившихся на ЭКО, увеличивается год от года. Также мы проводим мониторинг эффективности экстракорпорального оплодотворения, то есть смотрим, сколько женщин прошли ЭКО и сколько из них забеременели. Радует, что эффективность в республике высокая, беременеют в среднем 40 женщин из 100, при этом довольно часто рождаются двойни или тройни.

- В каких случаях пара считается бесплодной?

- Бесплодной можно назвать пару, которая, живя регулярной половой жизнью и не используя никаких методов контрацепции в течение года, не смогла зачать ребенка. Различают мужское и женское бесплодие. Бесплодие – это семейное заболевание, в 30-35% встречается мужское бесплодие, но в большинстве случаев сложности бывают у обоих партнеров. Радует, что мужчины стали относиться к этой проблеме с пониманием, проходят обследования и в случае необходимости лечатся.

- Можно ли помочь бесплодной паре лекарствами или ЭКО - единственный выход?

- Сначала мы определяем причину невозможности иметь детей и лишь потом назначаем лечение. Когда обращается пара, мы обследуем одновременно обоих супругов

У женщин причиной бесплодия могут быть эндометриоз, миома матки, отсутствие или непроходимость маточных труб, эндокринная патология, воспалительные заболевания. Мужчины чаще всего не могут иметь детей из-за сниженных показателей спермы и отсутствия сперматозоидов в эякуляте.

Если, к примеру, патология выявлена у женщины, после обследования мы решаем вопрос о возможности консервативного лечения без применения методов ВРТ. После чего женщине дается от трех до шести месяцев на то, чтобы забеременеть самостоятельно. Если беременность все же не наступает, это является показанием к экстракорпоральному оплодотворению.

Стать мамой по ОМС

- Насколько популярна процедура ЭКО в Бурятии? Сколько женщин в год получают возможность пройти ЭКО бесплатно?

Когда ЭКО в Бурятии только начали проводить, пациентов было немного, но со временем процедуру хорошо изучили, у людей ушли страхи и опасения и на сегодняшний день у нас достаточно много желающих родить ребенка с помощью ЭКО.

Ежегодно к нам обращаются от 500 до 700 семейных пар. Мы их обследуем и ставим в лист ожидания на проведение процедуры ЭКО. В листе ожидания от 300 до 500 человек. Ожидание ЭКО в среднем составляет от 8 до 12 месяцев.

Ежегодно на ЭКО мы отправляем примерно 600-700 пар в рамках ОМС. В 2024 году у нас запланировано 602 квоты, из них большинство проведут в Бурятии. 71 женщина пройдет процедуру ЭКО в федеральных государственных центрах - туда мы направляем женщин со сложными диагнозами, с ранее проведенными неудачными попытками ЭКО, с низким овариальным резервом .

У нас в республике работает базовая программа, которая проводится в рамках ОМС, и донорская, когда женщине необходимы донорские яйцеклетки или сперматозоиды.

- С чего начать паре, которая решила родить ребенка с помощью ЭКО? Куда обратиться?

- Семейной паре необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства, например, в женскую консультацию, а можно и сразу к нам – в Республиканский перинатальный центр. Мы проведем комплексное, выявим причину бесплодия и примем решение, как именно помочь паре.

Как уже было сказано, пройти ЭКО можно бесплатно и большинство жителей республики пользуются такой возможностью. Воспользоваться бесплатным ЭКО по полисам ОМС не могут только те, у кого есть медицинские противопоказания к процедуре.

Федеральная программа бесплатного экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС предъявляет следующие требования к кандидатам: гражданство РФ; наличие полиса ОМС; медицинское заключение о факторе бесплодия (мужской либо женский фактор); наличие записей в медицинской карте о ранее проведенном лечении, не принесшем результата; нормальный (не сниженный) овариальный резерв; отсутствие медицинских противопоказаний к процедуре ЭКО и беременности.

На бесплатное ЭКО имеют право как пары, состоящие как в официальном, так и в незарегистрированном браке, а также одинокие женщины с диагнозом «бесплодие» при условии самостоятельной доплаты за донорский материал.

Лист ожидания на ЭКО по ОМС формируется при Министерстве здравоохранения Республики Бурятия. Работает специальная комиссия, которая решает вопрос о возможности проведения процедуры ЭКО пза счет средств ОМС. И если вопрос решается в положительном ключе, то пациентка заносится в реестр листа ожидания на ЭКО по ОМС. Каждой пациентке присваивается определенный шифр, а также заносится информация о том, где она желаете провести программу ЭКО,

Согласно нормативным документа, при лечении ЭКО за счет средств ОМС фонд оплачивает проведение всех основных этапов программы с момента начала стимуляции до момента переноса эмбриона в полость матки, включая стоимость лекарств, расходных материалов, работы бригады врачей и пр.

- Зорикто Юрьевич, каков шанс у женщины забеременеть после процедуры ЭКО?

- Не всегда получается с первого раза. Как показывает практика, чаще всего успешно ЭКО проводится со второй-третьей попытки. Лимита на попытки экстракорпорального оплодотворения нет.

Фото: "Номер один" и З.Ю. Даржаева