Общество 09.10.2024 в 15:18

В Монголии установили спутниковый интернет Starlink для голосования на выборах

11 октября в стране пройдут выборы депутатов
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии установили спутниковый интернет Starlink для голосования на выборах
Оборудование Starlink будет задействовано 11 октября 2024 года в единый день голосования на выборах в органы местного самоуправления по всей Монголии в местах, где нет возможности выйти в интернет. Об этом сообщила генеральная избирательная комиссия страны.

«Завершается подготовка к выборам по всей стране в региональные и столичные советы депутатов. В местах, где практически отсутствует интернет-покрытие, успешно протестировано оборудование Starlink компании SpaceX для передачи данных автоматизированной избирательной системы», – сообщило главное избирательное ведомство.

По его данным, на предстоящих выборах 2230 избирательных участков по всей Монголии подготовили 2824 устройства для подсчета голосов. На участках, где проживает более 1500 избирателей, установлены два счетных устройства. Также по закону с 10 по 12 октября запрещаются продажа алкоголя и любые массовые мероприятия.

Монголия - одна из самых маленьких по плотности населения стран: два человека на квадратный метр. Это обусловлено тем, что здесь сохранилось традиционное кочевое скотоводство, для которого необходимы обширные пространства для пастбищ. Большие расстояния между населенными пунктами не всегда позволяют выйти в интернет.

При этом в столице живет почти половина из более чем 3,5 млн населения Монголии. Ее власти договорились с аэрокосмической компанией SpaceX о сотрудничестве в 2023 году. Услуги Starlink в стране стали доступны с весны 2024 года.

Фото: «Номер один»
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