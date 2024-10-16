За неправильную парковку машину в Улан-Удэ обвешали мусором

За непутевую парковку иномарку на улице Октябрьская в Улан-Удэ обвешали пакетами с мусором. Горе-водитель припарковался аккурат возле мусорных баков и своей машиной загородил путь для мусоровоза, опустошающего мусорные баки. Теперь местным жителям придется ждать следующего приезда представителей коммунальной службы.

Кто таким способом расправился с нерадивым автомобилистом не известно. Возможно, это городские коммунальщики, из-за отсутствия беспрепятственного доступа к контейнерам. А может быть и сами граждане близлежащих домов, вынужденные теперь задыхаться от скопившегося мусора в баках или просто терпеть горы отходов рядом со своим жилищем.

Известно, что своеобразный метод борьбы с наглыми парковщиками весьма популярен и в других регионах нашей страны. Его открыто поддерживают не только возмущенные местные жители, но даже некоторые коммунальные службы, которые буквально призывают класть пакеты с мусором на автохамов, подкрепляя все это еще и листовками приклеенными на их лобовое стекло.

Фото: Номер один