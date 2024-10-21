Школьники Улан-Удэ встретились с чемпионкой мира по тайскому боксу
Школьники Улан-Удэ встретились с чемпионкой мира по тайскому боксу. Чемпионка мира, многократный победитель Всероссийских соревнований по тайскому боксу Дарья Ербаева посетила школу № 43.
Во время встречи Дарья рассказала о своем опыте участия в крупных чемпионах, поделилась опытом тренировок, а также показала коронные приемы.
Вместе с чемпионкой Мира на встречу пришла и ее тренер- Оюна Абдулмуслимова, которая рассказала школьникам о пользе здорового образа жизни, подсказала детям как себя мотивировать.
Ученики задавали Дарье вопросы, и она с удовольствием отвечала на каждый из них. Встреча получилась очень живой и интерактивной.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Классные встречи».
Возрастное ограничение 6+
Фото: скриншот видео, минспорта РБ