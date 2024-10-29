Общество 29.10.2024 в 09:45

Незатянутое колесо обошлось жителю Бурятии в полмиллиона рублей

Колесо отлетело во время движения и угодило во встречный автомобиль
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Незатянутое колесо обошлось жителю Бурятии в полмиллиона рублей
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии судебные приставы взыскали 450 тысяч рублей материального ущерба в пользу жителя республики, чей автомобиль пострадал в ДТП.

Как рассказали в УФССП по РБ, платить эту сумму пришлось невнимательному автомобилисту, который накануне аварии менял колеса, но плохо затянул гайки. Во время движения по дороге одно из колес отлетело и угодило во встречный автомобиль, причинив тому серьезные повреждения.

Потерпевший взыскал сумму ущерба, а также компенсацию морального вреда через суд. Исполнительный лист передали в Службу судебных приставов.

«Применение мер в виде обращения взыскания на доходы должника позволили судебному приставу взыскать сумму задолженности в полном объеме», - сообщили в УФССП по РБ.
Теги
ДТП

Все новости

Незатянутое колесо обошлось жителю Бурятии в полмиллиона рублей
29.10.2024 в 09:45
Аэропорт «Байкал» проверили на наличие безбарьерной среды
29.10.2024 в 09:39
В Бурятии инспекторов заповедника не обеспечили кремами
29.10.2024 в 09:35
Глава Бурятии поручил чиновникам фотографировать уголь
29.10.2024 в 09:17
В Улан-Удэ начали дистанционно отслеживать пробки
29.10.2024 в 09:09
Оплата ночной работы
29.10.2024 в 09:00
Зампрокурора Бурятии Дмитрий Хобраков проведет прием участников СВО и их семей
28.10.2024 в 17:51
В центре Улан-Удэ полностью модернизируют коммунальную инфраструктуру
28.10.2024 в 17:40
В Закаменском районе погибшим участникам СВО открыли мемориальные доски
28.10.2024 в 17:30
В Бурятии загорелась сухая трава по улице Пугачева
28.10.2024 в 17:19
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
Аэропорт «Байкал» проверили на наличие безбарьерной среды
Его посетила руководитель «Общества без барьеров» Галина Горбатых
29.10.2024 в 09:39
В Бурятии инспекторов заповедника не обеспечили кремами
За это директору придется выплатить штраф
29.10.2024 в 09:35
В Улан-Удэ начали дистанционно отслеживать пробки
Это делает новая автоматическая система обнаружения ДТП
29.10.2024 в 09:09
Оплата ночной работы
Как начисляется?
29.10.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru