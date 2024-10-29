Незатянутое колесо обошлось жителю Бурятии в полмиллиона рублей

В Бурятии судебные приставы взыскали 450 тысяч рублей материального ущерба в пользу жителя республики, чей автомобиль пострадал в ДТП.Как рассказали в УФССП по РБ, платить эту сумму пришлось невнимательному автомобилисту, который накануне аварии менял колеса, но плохо затянул гайки. Во время движения по дороге одно из колес отлетело и угодило во встречный автомобиль, причинив тому серьезные повреждения.Потерпевший взыскал сумму ущерба, а также компенсацию морального вреда через суд. Исполнительный лист передали в Службу судебных приставов.«Применение мер в виде обращения взыскания на доходы должника позволили судебному приставу взыскать сумму задолженности в полном объеме», - сообщили в УФССП по РБ.