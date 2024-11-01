Общество 01.11.2024 в 14:00
В Улан-Удэ в День народного единства выстрелят из гаубицы
Почетный залп даст известный общественник Денис Леонов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 4 ноября в День народного единства прозвучит полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30, установленной на сопке в микрорайоне Шишковка.
Как сообщили в мэрии, почетный залп ровно в 12 часов даст Денис Леонов, известный общественник, заместитель руководителя государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в Бурятии.
Напомним, традицию полуденного выстрела ввели в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года в День Конституции России. Она связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». С тех пор из гаубицы стреляют в честь разных знаменательных дат, а выстрелы поручают делать известным и заслуженным людям.
Как сообщили в мэрии, почетный залп ровно в 12 часов даст Денис Леонов, известный общественник, заместитель руководителя государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в Бурятии.
Напомним, традицию полуденного выстрела ввели в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года в День Конституции России. Она связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». С тех пор из гаубицы стреляют в честь разных знаменательных дат, а выстрелы поручают делать известным и заслуженным людям.
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