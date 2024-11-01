Общество 01.11.2024 в 14:23

В центре Улан-Удэ меняют ветхие трубы 50-летней давности

Их замена стала возможной благодаря мастер-плану развития города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В центре Улан-Удэ меняют ветхие трубы 50-летней давности

В центре Улан-Удэ меняют старые трубы 50-летней давности. Масштабные работы по реконструкции сетей водоснабжения в центре стартовали в этом году в рамках мастер-плана.

- Это позволит повысить качество услуг водоснабжения для горожан, минимизировать аварии на сетях и добавить новые мощности для дальнейшего развития центральной исторической части Улан-Удэ, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».




- Мы приступили к работам весной. Меняем ветхие трубы поэтапно, небольшими участками. На тех улицах, где уже провели работы, износ сетей был очень большой – более 90 процентов. Иногда даже от вибрации при земляных работах трубы лопались, хотя техника работала на приличном расстоянии. Все это говорит о том, что работы начаты вовремя. Иначе в ближайшее время крупных аварий на сетях водоснабжения и канализации было не избежать, - говорит Анатолий Коногин, директор управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации» -генподрядчика проекта реконструкции сетей.

Старые коммунальные мощности не могут обеспечить потребности строящихся в центре новых объектов –зданий Национального музея РБ, театра «Байкал», международного межвузовского кампуса, школы на 760 мест, а также будущих новостроек.

- Старые трубы имеют маленький диаметр – от 100 до 350 мм, что не позволяет строить и подключать новые объекты. Новые трубы почти в два, а то и три раза больше старых, их диаметр колеблется от 250 до 650. Это очень существенно, и открывается новые возможности для развития города. К тому же новые полиэтиленовые трубы, которые монтируют строители, более долговечны, - отмечает Олег Тимофеев, директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Работы на сетях в центре города будут проводиться в течение двух лет – в 2024-2025 годах, в том числе в зимнее время. В общей сложности обновят более 17 километров сетей водоснабжения и канализации.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
мастер план Улан-Удэ администрация улан-удэ ремонт коммунальных сетей

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