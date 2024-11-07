Общество 07.11.2024 в 14:03
Глава Бурятии объяснил, почему затянулось строительство очистных в Улан-Удэ
На это повлиял целый ряд причин, в том числе некачественные работы
Текст: Андрей Константинов
Сроки строительства правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ сдвинулись по объективным и субъективным причинам. Об этом сообщил глава Бурятии в ходе посещения объекта. На стройплощадке его сопровождали приехавшие в Бурятию депутаты Госдумы Жанна Рябцева и Вячеслав Дамдинцурунов, а также замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.
- Объективные причины: перепроектирование для замены ранее предусмотренного импортного оборудования на российское, включение в график строительства пусконаладочных работ по первому этапу с наращиванием ила и выходом на заданные параметры очистки. Переключение стоков с действующих очистных на первый этап новых очистных и строительство второго этапа. Внесение изменений в проект в части строительства дюкера с левого берега. Напомню, что мы заложили строительство дюкера (трубопровода) с левого берега в мастер-план Улан-Удэ. Это позволит не строить на левом берегу еще одни очистные, а главное, за счет бОльшего объёма переработки стоков на правобережных очистных, себестоимость на один кубометр будет ниже и в меньшей степени отразится на росте тарифа для населения, - рассказал Алексей Цыденов.
Что касается субъективных причин, то, по словам главы Бурятии, это некачественные бетонные работы при заливке аэротенков и необходимость проведения ремонтных работ, а также дополнительного лабораторного обследования.
«Запуск первого этапа и переключение очистки на новые очистные пройдет в следующем году. И повышенное качество очистки стоков будет обеспечено уже в следующем году. Полное завершение строительно-монтажных работ произойдет в 2026 году. Проект по поручению президента обеспечен финансированием в полном объёме. Наша задача - все качественно доделать несмотря на объективные и, тем более, субъективные проблемы», - резюмировал Алексей Цыденов.
Напомним, реконструкция правобережных очистных сооружений началась в 2017 году. На проведение всех работ из бюджета страны планируется потратить свыше 15 млрд рублей. Деньги выделяются по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» в рамках нацпроекта «Экология».
В причинах, по которым строительство очистных сооружений затянулось, «Номер один» подробно разбирался весной этого года.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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