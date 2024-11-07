Глава Бурятии объяснил, почему затянулось строительство очистных в Улан-Удэ

Сроки строительства правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ сдвинулись по объективным и субъективным причинам. Об этом сообщил глава Бурятии в ходе посещения объекта. На стройплощадке его сопровождали приехавшие в Бурятию депутаты Госдумы Жанна Рябцева и Вячеслав Дамдинцурунов, а также замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.







- Объективные причины: перепроектирование для замены ранее предусмотренного импортного оборудования на российское, включение в график строительства пусконаладочных работ по первому этапу с наращиванием ила и выходом на заданные параметры очистки. Переключение стоков с действующих очистных на первый этап новых очистных и строительство второго этапа. Внесение изменений в проект в части строительства дюкера с левого берега. Напомню, что мы заложили строительство дюкера (трубопровода) с левого берега в мастер-план Улан-Удэ. Это позволит не строить на левом берегу еще одни очистные, а главное, за счет бОльшего объёма переработки стоков на правобережных очистных, себестоимость на один кубометр будет ниже и в меньшей степени отразится на росте тарифа для населения, - рассказал Алексей Цыденов.







Что касается субъективных причин, то, по словам главы Бурятии, это некачественные бетонные работы при заливке аэротенков и необходимость проведения ремонтных работ, а также дополнительного лабораторного обследования.







«Запуск первого этапа и переключение очистки на новые очистные пройдет в следующем году. И повышенное качество очистки стоков будет обеспечено уже в следующем году. Полное завершение строительно-монтажных работ произойдет в 2026 году. Проект по поручению президента обеспечен финансированием в полном объёме. Наша задача - все качественно доделать несмотря на объективные и, тем более, субъективные проблемы», - резюмировал Алексей Цыденов.



