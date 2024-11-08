Общество 08.11.2024 в 17:42

В Бурятии демонтировали мемориал, попавший в поле зрения Бастрыкина

Плиты с именами погибших воинов передали на хранение в библиотеку
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии демонтировали мемориал, попавший в поле зрения Бастрыкина
Фото: скриншот видео
В селе Новоспасск Мухоршибирского района сегодня демонтировали старый памятник участникам Великой Отечественной войны. Такое решение ранее приняли депутаты Тугнуйского поселения.

«Работы по демонтажу прошли сегодня, 8 ноября. Плиты с именами с этого мемориала переданы на хранение в библиотеку села Тугнуй, которая находится в сельском Доме культуры. Напомню, что все имена были перенесены на новый мемориал весной», - сообщил в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7» глава района Владимир Молчанов.

Напомним, на днях в соцсетях появилось сообщение, что памятник участникам войны в Новоспасске находится в заброшенном состоянии и уже почти полностью разрушился. Эта информация попала в поле зрения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад. После этого Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Между тем глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов пояснил, что на появившемся в соцсетях видео был снят старый памятник, вместо которого уже построен новый мемориал в центре села. Прежний памятник должны были демонтировать, но почему-то этого не сделали.

Фото: скриншот видео
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