Общество 21.11.2024 в 14:36

На Площади Советов в Улан-Удэ собрали металлокаркас ёлки

Впервые главная городская ёлка из металлокаркаса была собрана в конце 2020 года
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
На Площади Советов в Улан-Удэ собрали металлокаркас ёлки

На Площади Советов в Улан-Удэ собрали металлокаркас ёлки. Впервые главная городская ёлка из металлокаркаса была собрана в конце 2020 года.

- Работы можно назвать ювелирными, потому что нужно выбрать точное место для установки, аккуратно поднять и поставить друг на друга все модули каркаса, тщательно их закрепить болтами между собой. Скоро зелёная красавица будет украшать главную городскую площадь, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».

Впервые главная городская ёлка из металлокаркаса была собрана в конце 2020 года и вместе с двухметровой звездой вошла в топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками.

По итогам декабря прошлого года улан-удэнская ёлка занимает второе место по высоте, 27,5 метров, на Дальнем Востоке после Сахалина и выше на полметра Кремлёвской ёлки.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

Все новости

В Улан-Удэ убийцу задержали на остановке
21.11.2024 в 14:39
На Площади Советов в Улан-Удэ собрали металлокаркас ёлки
21.11.2024 в 14:36
Депутат Хурала пожаловался в прокуратуру на дорогой уголь
21.11.2024 в 14:30
Житель Бурятии заплатил за «спектакль» 350 тысяч рублей
21.11.2024 в 14:13
В Бурятии торжественно закрыли пожароопасный сезон
21.11.2024 в 13:02
У двух рыбаков из Гусиноозерска за незаконный вылов конфисковали лодку
21.11.2024 в 12:50
В Улан-Удэ дрейфовавшие на льдине рыбаки отказались от помощи
21.11.2024 в 12:44
В Муйском районе золотодобывающая компания сливала сточные воды прямо в реку
21.11.2024 в 12:30
В Улан-Удэ спасатели помогли медикам
21.11.2024 в 12:23
В Улан-Удэ активно подсыпают улицы
21.11.2024 в 12:12
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
Депутат Хурала пожаловался в прокуратуру на дорогой уголь
Его продавали в два раза дороже, чем положено
21.11.2024 в 14:30
В Бурятии торжественно закрыли пожароопасный сезон
По итогам сезона были награждены сотрудники лесного хозяйства республики
21.11.2024 в 13:02
В Улан-Удэ активно подсыпают улицы
На улицах города сегодня трудится более 100 дворников
21.11.2024 в 12:12
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь подсыпали дороги
Ликвидация последствий снегопада в городе продолжается
21.11.2024 в 10:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru