На Площади Советов в Улан-Удэ собрали металлокаркас ёлки. Впервые главная городская ёлка из металлокаркаса была собрана в конце 2020 года.

- Работы можно назвать ювелирными, потому что нужно выбрать точное место для установки, аккуратно поднять и поставить друг на друга все модули каркаса, тщательно их закрепить болтами между собой. Скоро зелёная красавица будет украшать главную городскую площадь, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».

Впервые главная городская ёлка из металлокаркаса была собрана в конце 2020 года и вместе с двухметровой звездой вошла в топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками.

По итогам декабря прошлого года улан-удэнская ёлка занимает второе место по высоте, 27,5 метров, на Дальнем Востоке после Сахалина и выше на полметра Кремлёвской ёлки.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ