Общество 21.11.2024 в 15:19

Мэр Улан-Удэ утвердил концепцию самой длиной тропы здоровья

Она протянется от базы «Снежинка» до горы Орлиной
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ утвердил концепцию самой длиной тропы здоровья
Фото: мэрия Улан-Удэ
На совещании в администрации Улан-Удэ эксперты защитили концепцию проекта самой длинной тропы здоровья на Дальнем Востоке. Тропу протяженностью 17 км построят в следующем году от базы «Снежинка» до горы Орлиной, сообщили в мэрии города.

– Сделали акценты на видовые места, чтобы привлечь большее количество людей, которые занимались бы спортом. Вторая наша фишка – мы закольцевали наши сети троп. Это точки для принятия решений в разных ситуациях. Если человек мало подготовлен или он передумал, то он будет возвращаться не по той же тропе, а по другой по кольцу, – рассказал проектировщик Дмитрий Ильдеров.


По классификации троп акцент сделан на второй категории: более и менее подготовленных людей. Любой человек может пройти по тропам, но при этом есть сложные участки, где пройдут подготовленные группы, менее сложные подойдут для всех отдыхающих. На входных группах тропы установят систему освещения и видеонаблюдения. Для удобства посетителей будут размещены QR коды со ссылкой на сайт сети троп, где есть возможность просмотра их детализации и геопозиционирования, а также включение аудиогидов, тактильные информационные таблички и т.д.


В разработке документа приняли участие помимо проектировщиков и общественники, в частности, основатель «Большой Байкальской тропы» Андрей Сукнев и другие.

– В целом проект комплексного благоустройства тропы одобрен. Прошу более подробно рассмотреть обустройство участка для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для маломобильных групп, – поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
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