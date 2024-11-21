Жители Улан-Удэ могут подать заявку на подсыпку дорог в круглосуточном режиме

Диспетчерская служба комбината по благоустройству принимает звонки от жителей города на подсыпку дорог в круглосуточном режиме. Все поступающие обращения фиксируются и заносятся в специальный журнал. После этого каждая заявка обрабатывается, и водителю выдается маршрутный лист для выполнения работ на улицах города.





- Заявки диспетчерская служба старается максимально быстро обработать. На опасные участки машины выезжают в течение часа, на второстепенные дороги по заявкам машины отправляем обязательно в течение дня, - отмечает сотрудник диспетчерской.

Сообщить о необходимости подсыпки или уборки городских улиц можно по телефонам: 379-646, 380-838.

Фото: администрация Улан-Удэ