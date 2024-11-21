Общество 21.11.2024 в 17:25

Жители Улан-Удэ могут подать заявку на подсыпку дорог в круглосуточном режиме

На опасные участки машины выезжают в течение часа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ могут подать заявку на подсыпку дорог в круглосуточном режиме

Диспетчерская служба комбината по благоустройству принимает звонки от жителей города на подсыпку дорог в круглосуточном режиме. Все поступающие обращения фиксируются и заносятся в специальный журнал. После этого каждая заявка обрабатывается, и водителю выдается маршрутный лист для выполнения работ на улицах города.


- Заявки диспетчерская служба старается максимально быстро обработать. На опасные участки машины выезжают в течение часа, на второстепенные дороги по заявкам машины отправляем обязательно в течение дня, - отмечает сотрудник диспетчерской.

Сообщить о необходимости подсыпки или уборки городских улиц можно по телефонам: 379-646, 380-838.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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