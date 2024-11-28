Общество 28.11.2024 в 09:17

В двух районах Бурятии ограничили движение грузовиков

Ограничение введено на федеральной трассе от Вознесеновки до Хошуун-Узура
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Текст: Андрей Константинов
В двух районах Бурятии ограничили движение грузовиков
Фото: пресс-служба правительства РБ
В Мухоршибирском и Тарбагатайском районах введено ограничение движения для большегрузных автомобилей.

«28 ноября с 465-км по 530-м км автодороги «Байкал» (от с. Вознесеновка до у. Хошуун-Узур) введено ограничение движения для большегрузного транспорта в связи со снегопадом. Идет обработка проезжей части, на линии работает весь личный состав подрядной организации и вся спецтехника: комбинированные дорожные машины, погрузчик, тракторы. Дежурят экипажи ГИБДД», - сообщили в правительстве Бурятии.

В целом по Бурятии расчищают и обрабатывают федеральные дороги 107 единиц техники. Водителей просят не создавать помехи для их работы.

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