В двух районах Бурятии ограничили движение грузовиков

В Мухоршибирском и Тарбагатайском районах введено ограничение движения для большегрузных автомобилей.«28 ноября с 465-км по 530-м км автодороги «Байкал» (от с. Вознесеновка до у. Хошуун-Узур) введено ограничение движения для большегрузного транспорта в связи со снегопадом. Идет обработка проезжей части, на линии работает весь личный состав подрядной организации и вся спецтехника: комбинированные дорожные машины, погрузчик, тракторы. Дежурят экипажи ГИБДД», - сообщили в правительстве Бурятии.В целом по Бурятии расчищают и обрабатывают федеральные дороги 107 единиц техники. Водителей просят не создавать помехи для их работы.