Дорогая красота

Длинные ресницы, накачанные губы, покрытые гель-лаком ногти – это лишь минимальные атрибуты образа ухоженной и красивой женщины, навязанного нам индустрией красоты. Индустрия красоты – это, в первую очередь, бизнес. Мы решили узнать, сколько стоит тотальный тюнинг и так ли он женщинам необходим?Мода на чувственно пухлые губы пришла к нам еще в нулевые и каким-то образом очень прочно укоренилась среди женщин. Даже несмотря на то, что, по заявлению многих селебрити, увеличенные губы уже давно антитренд, дамы продолжают их делать. Представительниц слабого пола с силиконовыми улыбками можно встретить практически повсеместно.- На тот момент, когда решилась увеличить губы, я переживала развод. Мне очень захотелось выглядеть шикарно. Цена не имела значения, но в целом вместе с коррекцией обошлось около 7 000 рублей. Если честно, после первой процедуры получилось не очень красиво, поэтому пришлось корректировать. Что вы думаете? В итоге они у меня сильно раздулись и объективно выглядели ужасно. Но на тот момент мне все равно казалось, что я выгляжу невероятно сексуальной и привлекательной. Как девушка из интернета - очень богатая, востребованная, успешная. Я с гордостью носила эти губы, - делится своим опытом Надежда Комогорцева. - Несмотря на то, что абсолютно все родственники мне говорили, что мой внешний вид с этими губищами, мягко говоря, не очень, я продолжала никого не слушать. Считала, что просто завидуют. На самом деле я лишь хотела мужского внимания, а за всем этим скрывалась глубокая неуверенность.Ходила с накачанными губами Надежда несколько лет, пока не повстречала нового мужчину. Лишь тогда она приняла решение убрать «силиконовую красоту». С тех пор девушка больше не хочет закачивать в себя ботокс.Процедура, кстати, сегодня весьма недешевая. В Улан-Удэ средняя цена на увеличение губ составляет 11 000 рублей.Стоит отметить, что у каждой дамы свои мотивы. У кого-то действительно слишком поджатые и тонкие губы, кто-то хочет выглядеть как ее кумиры красоты либо, как Надежда, компенсирует свои душевные переживания. Но многие аналитики моды приходят к выводу, что женщина особо не анализирует, зачем ей большие губы. Когда ее образ в зеркале совпадает с общим направлением коллективного бессознательного, она рада. Она в потоке. Для нее это счастье. В конечном счете все хотят быть счастливыми любыми доступными способами, разве можно их за это судить?Наращивание ресниц - еще один из самых популярных трендов в сфере красоты, который прогрессирует, привнося разные эффекты, начиная от «мокрых» ресничек и заканчивая цветными. Средняя стоимость такой процедуры - 1 800 рублей.- Наращенные ресницы я носила полтора года. Когда первый раз сделала, мне не понравилось… хотелось все смыть или вырвать их. Но, рассудив, что нужно соответствовать нормам ухоженной девушки, я решила терпеть этот дискомфорт, - продолжает рассказывать Надя. - На данный момент я больше не хожу на наращивание, потому что искусственные ресницы - это жутко неудобно. Я чувствовала себя с ними грязной, недостаточно умытой. А еще на наращивание ресниц тратится много времени: надо доехать до мастера, пролежать у него два часа, потом посетить его снова ради коррекции. Сейчас я просто покупаю хорошую тушь, и мне мои родные ресницы нравятся куда больше, чем когда они были наращенными. Мне кажется, что я стала моложе выглядеть. Ни разу не жалею, что сняла их. Даже если бы предложили бесплатное наращивание, то не пошла бы.Искусственные волоски способны спровоцировать аллергическую реакцию и отеки кожных покровов вокруг глаз. Наращенные ресницы действительно необходимо тщательно очищать, так как на них скапливаются бактерии, которые могут привести к инфицированию глаз и даже заражению демодексом (клещи, которые селятся у основания фолликула).Слишком длинные и пышные ресницы также могут привести к заболеванию аллопеция - состояние, при котором собственные ослабленные волоски выпадают из-за чрезмерной нагрузки на них, что может спровоцировать повреждение луковицы и замедлить или нарушить рост новых.Посещение маникюрного салона, пожалуй, самая популярная процедура для каждой уважающей себя женщины. Если театр начинается с вешалки, то красивый и ухоженный вид - с ногтей. Однако, чтобы выглядеть довольно опрятной, вовсе не обязательно покрывать ногти гель-лаком.Как уверяют врачи, долгий контакт с химическими веществами, которые содержатся в базовом, цветном и финишном покрытиях, истончает ногти. Они становятся хрупкими, ломкими и начинают чаще скалываться. Кроме того, может начаться расслоение ногтей, а на самой пластине появиться белые пятна.- А ногти я вовсе не делаю, потому что они начинают отрастать и смотрится это ужасно некрасиво. Потому их надо снова идти делать, заранее записаться. Такая постоянная погоня происходит. Собственно, из-за этого мне куда проще, если я куда-то собираюсь, подрезать кутикулу, подпилить ноготки и самой аккуратненько накрасить. Но это если повод особый. В повседневной-то жизни я их даже не крашу, - комментирует Надежда.Средняя стоимость покрытия ногтей гель-лаком - 2 000 рублей.Таким образом, ради навязанной глянцевыми журналами и социальными сетями внешностью жительницы Улан-Удэ раскошеливаются в среднем на 14 800 рублей. В эту стоимость еще не вошли процедуры по окрашиванию волос и бровей, затраты на косметику для макияжа, средства по уходу за кожей лица, тела, расходы на хороший парфюм и масла, походы к косметологу и пластическому хирургу.Идеология общества потребления диктует постоянно платить, чтобы соответствовать «эталону». Но на примере среднестатистической представительницы самодостаточной горожанки можно прийти к выводу, что быть привлекательной - не так дорого. Женщина может быть хороша в своей естественности. Для этого вовсе не обязательно гнаться за иллюзорными идеалами, накачивать губы, покрывать ногти гелем. Но, судя по количеству бьюти-салонов в Улан-Удэ, пока побеждают стереотипы из Нельзяграма.Фото: loon.site