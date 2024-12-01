Общество 01.12.2024 в 12:52

Главная елка в Улан-Удэ упала из-за обильных осадков

У зеленой красавицы переломился железный каркас

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Текст: "Номер один"
Главная елка в Улан-Удэ упала из-за обильных осадков

30 ноября на площади Советов переломилась и упала главная елка Улан-Удэ. К счастью, рядом никого не было.

- В этом году впервые главную городскую ёлку наряжала по договору подрядная организация. Работы велись по графику, но из-за аномального снегопада на три дня приостановили работы, так как не могли вывезти сосны из леса, грузовики скользили и не могли выехать, также была опасность по работе на автовышках. Из-за снегопада и накопившейся влаги верхушка ёлки приобрела повышенную парусность, что и привело в критической нагрузке на основную ось. Ёлку будет восстанавливать подрядная организация, - сообщают в Городском лесничестве.

Площадь на время монтажных работ огорожена. Потенциальных угроз для прохожих не было.

Напомним, каркас новогодней елки был приобретен в 2020 году, это многолетняя металлическая конструкция высотой 27,5 метров. Улан-удэнская елка вошла в ТОП-10 самых высоких елок страны.


Фото: соцсети

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Главная елка в Улан-Удэ упала из-за обильных осадков
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