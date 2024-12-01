В Улан-Удэ продолжают бороться с гололедом

В столице Бурятии работники комбината по благоустройству продолжают бороться с последствиями обильного снегопада и оттепели.

Сегодня, 1 декабря, на улицах города работают 52 единицы техники и 81 уборщик территории. Автогрейдеры работали на ул. Почтамтская, Фрунзе, пр. Победы, участки ул. Комарова, Гастелло, Столичная, Краснодонская, Хоринская, Камова, Королева, Дарвина, Белинского, Амагаева, Вакарина, Дундича, Ломоносова, Лермонтова, Маяковского, пр. 50-летия Октября, Ю.Коммунара, Чертенкова, Заовражная, Сенчихина, Майская, Лысогорская и др.

На дороги и тротуары высыпано 527 тонны песка. За неделю откачали 55 кубов луж.

Подсыпку дорог, уборку снега своими силами комбинат проводит непрерывно. Также привлекли технику сторонних организаций, чтобы быстрее убрать снежные накаты с дороги и для подсыпки.

Также в городе ведется подсыпка тротуаров.

Уборщики территорий комбината по благоустройству работают сегодня с 6 утра.

Также подсыпают работники управляющих компаний и ТСЖ.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц жители круглосуточно по телефонам диспетчерской службы Комбината: 379-646, 380-838.





Фото: администрация Улан-Удэ