Общество 01.12.2024 в 13:31

Жители микрорайона в Улан-Удэ испугались гор песка

Горожан раздражают постоянная грязь и беспокоит обмельчавшая река

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Текст: "Номер один"
Жители микрорайона в Улан-Удэ испугались гор песка

В Народный фронт обратились обеспокоенные жители поселка Лазо, что находится в черте Улан-Удэ. В микрорайоне проживает около 5 тысяч человек. В поселке на глазах увеличиваются холмы завезенного грунта.

- Грунт некто вываливает тоннами. Страшно даже предположить масштабы сброса. При этом, недалеко от этих «гор» расположен водоотвод посёлка. Он ведёт прямо в реку Уду. Во время выпадения дождя и в период таяния снега с «гор» через поселок текут настоящие сели вперемешку с мусором. Заканчивается этот грязевой поток у реки, куда он и «впадает», - сообщают в региональном отделении Народного фронта.

Жителей раздражает постоянная грязь и вызывает беспокойство состояние реки, которая в последние годы заметно обмелела. Жители боятся, что такими темпами река не только превратится в болото, но и вовсе вскоре исчезнет.

Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру. «Просим проверить доводы жителей, законность складирования грунта в посёлке и наличие вреда экологии», - отметили общественники.


Фото: ОНФ в Бурятии

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