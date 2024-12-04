В Бурятии стало больше желающих поработать





По итогам ноября соотношение спроса и предложения на рынке труда в Бурятии зафиксировано на уровне 4,4 резюме на вакансию. Это максимальные значения за последние два года, которые соответствуют норме (здоровым для рынка труда считается диапазон 4,0 – 7,9 резюме на вакансию). По сравнению с показателями аналогичного месяца прошлого года индекс вырос на +1,2 п. п., с дефицитных 3,3 резюме на вакансию в ноябре 2023. Такие данные озвучили сегодня аналитики hh.ru, онлайн-ресурса по поиску работы и сотрудников.Как сообщили в компании, рост индекса происходит и в целом по стране: в ноябре соотношение спроса и предложения находится на уровне 4,2 резюме на вакансию, что соответствует границам нормы, а рост составил +0,8 п. п. (с 3,4 резюме на вакансию в ноябре 2023).«Выравнивание индекса связано, прежде всего, с ростом активности соискателей. В Бурятии за одиннадцать месяцев этого года объем открытых и обновленных резюме вырос на 29% к прошлому году и даже превышает динамику вакансий (она составила +11% год к году). Основная причина, по которой люди стали чаще проявлять готовность к смене работы – рост их требований к условиям труда, а также уверенность, что сейчас этого несложно добиться, поменяв место работы», - комментирует директор hh.ru Дальний Восток, Ксения Аверина.Несмотря на то, что показатели соотношение спроса и предложения в Бурятии находятся в пределах нормы, остается ряд направлений, в которых сохраняется выраженный дефицит кадров. В их числе «Розничная торговля» (2,1 резюме на вакансию), «Производство, сервисное обслуживание» (2,4), «Медицина, фармацевтика» (2,5), «Строительство, недвижимость» (2,7), «Добыча сырья», «Рабочий персонал» (по 2,8).Динамика hh. индекса в 2023– 2024 годах в БурятииФото: «Номер один», инфографика: hh.ru