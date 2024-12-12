Общество 12.12.2024 в 15:18
В Улан-Удэ устранили сбой в терминалах оплаты на транспорте
Он возник из-за технических работ на сетях сотового оператора
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ работа терминалов по безналичной оплате проезда в муниципальных автобусах и трамваях полностью восстановлена. Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на «Сбербанк».
Напомним, сегодня утром у пассажиров возникли проблемы с оплатой проезда через терминалы. Ранее сообщалось, что сбой произошел на стороне «Сбербанка». Однако, как выяснилось, проблемы возникли из-за технических работ на сетях одного из сотовых операторов.
Напомним, сегодня утром у пассажиров возникли проблемы с оплатой проезда через терминалы. Ранее сообщалось, что сбой произошел на стороне «Сбербанка». Однако, как выяснилось, проблемы возникли из-за технических работ на сетях одного из сотовых операторов.
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