Общество 23.12.2024 в 10:28
В Бурятии осужденную чиновницу уволили по собственному желанию
С такой формулировкой не согласилась прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Прокуратуре Бурятии пришлось судиться с администрацией Тункинского района. Поводом для тяжбы стала формулировка, по которой была уволена заместитель руководителя районной администрации по экономике и финансам Суржана Самбарова.
Напомним, на чиновницу завели уголовное дело о превышении полномочий при заключении контракта по строительству общественного туалета в поселке Кырен стоимостью 4,3 млн рублей. Суд признал ее виновной, но наказывать строго не стал. Суржана Самбарова получила наказание только в виде лишения права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и/или административно-хозяйственных полномочий сроком на 2,5 года.
После вынесения приговора чиновницу уволили из администрации по собственному желанию, что удивило прокуратуру. Надзорщики посчитали такую формулировку нарушением трудового и уголовно-исполнительного законодательства. В суде прокуратура потребовала изменить основание прекращения трудового договора с Суржаной Самбаровой.
Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, Тункинский райсуд иск удовлетворил, «указав на необходимость внесения изменений в формулировку увольнения в связи с осуждением работника к наказанию, исключающему продолжение работы в соответствии с приговором суда».
«После вступления решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой», - заверили в ведомстве.
Напомним, на чиновницу завели уголовное дело о превышении полномочий при заключении контракта по строительству общественного туалета в поселке Кырен стоимостью 4,3 млн рублей. Суд признал ее виновной, но наказывать строго не стал. Суржана Самбарова получила наказание только в виде лишения права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и/или административно-хозяйственных полномочий сроком на 2,5 года.
После вынесения приговора чиновницу уволили из администрации по собственному желанию, что удивило прокуратуру. Надзорщики посчитали такую формулировку нарушением трудового и уголовно-исполнительного законодательства. В суде прокуратура потребовала изменить основание прекращения трудового договора с Суржаной Самбаровой.
Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, Тункинский райсуд иск удовлетворил, «указав на необходимость внесения изменений в формулировку увольнения в связи с осуждением работника к наказанию, исключающему продолжение работы в соответствии с приговором суда».
«После вступления решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой», - заверили в ведомстве.
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