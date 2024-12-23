Общество 23.12.2024 в 16:24
В Бурятии переставили еще несколько дорожных камер
Шесть комплексов фиксации нарушений появились в новых местах
Текст: Андрей Константинов
Госавтоинспекция Бурятии сообщила о передислокации 6 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Стационарные камеры установлены новых местах в районах республики и в Улан-Удэ:
- автодорога Зактуй – Аршан, 6 км (Тункинский район);
- автодорога Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, 94 км (Гусиноозерск);
- г. Улан-Удэ, напротив дома №33 по ул. Кабанской, напротив дома №1 по ул. Ботанической, напротив дома №36 по ул. Борсоева, напротив дома №21 по ул. Кирова.
«Указанные комплексы передислоцированы с ранее установленных мест и фиксируют нарушение правил применения ремней безопасности, превышение скорости, поворот налево или разворот в нарушение требования знака, выезд на полосу встречного движения. Госавтоинспекция региона призывает водителей к внимательности на данных участках дорог. Обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД», - обратились к автомобилистам в ГИБДД.
Напомним, неделю назад Госавтоинспекция Бурятии сообщила о передислокации еще трех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.
- автодорога Зактуй – Аршан, 6 км (Тункинский район);
- автодорога Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, 94 км (Гусиноозерск);
- г. Улан-Удэ, напротив дома №33 по ул. Кабанской, напротив дома №1 по ул. Ботанической, напротив дома №36 по ул. Борсоева, напротив дома №21 по ул. Кирова.
«Указанные комплексы передислоцированы с ранее установленных мест и фиксируют нарушение правил применения ремней безопасности, превышение скорости, поворот налево или разворот в нарушение требования знака, выезд на полосу встречного движения. Госавтоинспекция региона призывает водителей к внимательности на данных участках дорог. Обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД», - обратились к автомобилистам в ГИБДД.
Напомним, неделю назад Госавтоинспекция Бурятии сообщила о передислокации еще трех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.
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