Общество 23.12.2024 в 16:24

В Бурятии переставили еще несколько дорожных камер

Шесть комплексов фиксации нарушений появились в новых местах
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии переставили еще несколько дорожных камер
Фото: архив «Номер один»
Госавтоинспекция Бурятии сообщила о передислокации 6 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Стационарные камеры установлены новых местах в районах республики и в Улан-Удэ:

- автодорога Зактуй – Аршан, 6 км (Тункинский район);

- автодорога Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, 94 км (Гусиноозерск);

- г. Улан-Удэ, напротив дома №33 по ул. Кабанской, напротив дома №1 по ул. Ботанической, напротив дома №36 по ул. Борсоева, напротив дома №21 по ул. Кирова.

«Указанные комплексы передислоцированы с ранее установленных мест и фиксируют нарушение правил применения ремней безопасности, превышение скорости, поворот налево или разворот в нарушение требования знака, выезд на полосу встречного движения. Госавтоинспекция региона призывает водителей к внимательности на данных участках дорог. Обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД», - обратились к автомобилистам в ГИБДД.

Напомним, неделю назад Госавтоинспекция Бурятии сообщила о передислокации еще трех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.
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