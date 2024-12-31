Чимит Бальжинимаев поздравил жителей Улан-Удэ с наступающим Новым годом

В 2025 году мы будем отмечать две важные даты – 150-летие Верхнеудинской Думы и 30-летие Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Эти важные вехи в истории нашего города показывают верность традициям и преемственности поколений, которые своим трудом вносят вклад в развитие родного города и республики. Общими усилиями депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов продолжают развивать Улан-Удэ, делать жизнь комфортнее и уютнее, создавать современные возможности во всех сферах.







Хүндэтэ нютагаархид, эжы абанар, аха дүүнэр, хүндэтэ айлшад, Буряад Уласай Улаан-Удэ хотын hунгамалнуудай зүблэлэй зүгhөө ерэжэ байhан Шэнэ Жэлээр хани халуун зүрхэнhөө амаршалнаб!Дорогие жители Улан-Удэ и гости столицы! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с наступающим Новым годом! Новый год – это самый любимый, добрый и долгожданный праздник. Он дарит веру в перемены к лучшему, надежду на исполнение самых заветных желаний. Провожая уходящий год и подводя его итоги, каждый из нас вспоминает самые важные моменты в собственной жизни и семье, в трудовом коллективе и родном крае. Каждый из нас приложил немало усилий, чтобы преодолеть трудности и завершить год с положительными, весомыми результатами.Дорогие горожане! За всеми успехами стоит работа каждого из вас. Именно вы являетесь душой, силой и мощью Улан-Удэ.Пусть 2025-й станет годом добра, мира, семейного благополучия, исполнения желаний и достижения целей! Желаю крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!Шэнэ жэлдэ шэнэ жаргал эдлэжэ, Заатагүй урдаа олон түсэбүүдтэй, Элүүр энхэ, Урма баяртай ажаhуухатнай болтогой! С Новым годом!