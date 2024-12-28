Общество 28.12.2024 в 15:15

Глава Бурятии исполнил мечты семи детей

Один из ребятишек в сопровождении министра побывал в кабине машиниста локомотива
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии исполнил мечты семи детей
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии исполнил мечты детей в рамках акции «Елки желаний». Алексей Цыденов снял открытки с желаниями Аяна, Романа и Артемия с ёлки в Народном Хурале, Ярослава и Даши – на Госсовете в Кремле, а Арины и Артема - на съезде «Единой России».

В сопровождении министра транспорта Бурятии Александра Гоге шестилетний Аян из Улан-Удэ исполнил свою мечту - побывал в кабине машиниста локомотива. Ему подарили сладкие подарки, настоящие сигнальные флажки, а также поездку на пожарной машине.

Юным улан-удэнцам, 8-летнему Роману и его брату, 11-летнему Артемию, подарили самокаты, которые они загадали через «Елку желаний».

Трехлетней Арине из Димитровграда мэр города Сергей Сандрюков передал от главы Бурятии в исполнение ее желания кукольный туалетный столик. Артему из Донецка члены «Движения первых» подарили электросамокат от Алексея Цыденова. Восьмилетнему Ярославу из Онохоя заместитель министра культуры Бурятии передал синтезатор, а четырехлетнему Даши из Улан-Удэ вручили роликовые коньки.

Напомним, «Ёлка желаний» – проект, который помогает объединить всё общество, чтобы поддержать тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. За шесть лет его существования было исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний. Присоединиться к акции может любой, либо взяв детское письмо на одной из тысячи ёлок, размещённых в общественных местах всех регионов России, либо онлайн на сайте акции елкажеланий.рф.
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елка желаний

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