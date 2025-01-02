Общество 02.01.2025 в 15:27

Жителям Бурятии посоветовали, что делать в случае переедания

Эта частая проблема, с котором сталкиваются многие во время новогодних праздников
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии посоветовали, что делать в случае переедания

Жителям Бурятии посоветовали, что делать в случае переедания. Эта частая проблема, с котором сталкиваются многие во время новогодних праздников. Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать, если всё-таки переел?

- Переедание – одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются многие, особенно во время праздников. Состояние, при котором потребление пищи превышает потребности организма, может привести к негативным последствиям для здоровья, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Следуйте рекомендациям Роспотребнадзора:

- Пейте больше воды, чтобы улучшить работу пищеварительной системы и снять нагрузку с организма;

- Попробуйте выполнить простые физические упражнения, чтобы снять дискомфорт. Прогулки или растяжка помогут улучшить пищеварение и общее ощущение комфорта;

- Устройте разгрузочный день. Ограничьте потребление пищи, чтобы у желудка был перерыв от переваривания и усвоения пищи;

- Вернитесь к здоровым пищевым привычкам. Увеличьте потребление овощей, фруктов и белковой пищи;

- Минимизируйте потребление пищи с высоким содержанием сахара и жиров;

После переедания многие люди глубоко разочаровываются и чувствуют сильное недовольство собой.

Важно понимать, что праздники – это время для наслаждения и отдыха, и переедание может случиться с каждым. Если же переедание все-таки случилось, не паникуйте и примите меры, описанные выше.

Наслаждайтесь праздниками без вреда для вашего организма!

 

Фото: loon.site

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