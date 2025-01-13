Жителей Улан-Удэ призвали сдавать елки на переработку

В Улан-Удэ МБУ «Городское лесничество» призывает горожан сдавать живые сосны, ели и пихты на переработку.- Предлагаем горожанам не выкидывать новогодние деревья, а привезти к нам на базу. Также просим управляющие организации организовать пункты по вывозу ёлок. Тем самым вы внесете свой вклад в экологию города, — обратилась к улан-удэнцам директор «Городского лесничества» Светлана Григорьева.Как сообщили в учреждении, одна ёлка превращается в полезную мульчу и щепу, которые защищают деревья от засухи и служат отличным удобрением.Также главный символ Нового года может стать источником витаминов для животных. В Ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии ёлки используют как корм и подстилку для более чем 50 питомцев.Приём ёлок:- МБУ «Городское лесничество»: Верхняя Березовка, ул. Ипподром, 3.- Ресурсный эколого-биологический центр РБ: ул. Юннатов, 19б.