Общество 13.01.2025 в 14:39

Жителей Улан-Удэ призвали сдавать елки на переработку

Переработанные новогодние деревья могут принести много пользы
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ призвали сдавать елки на переработку
Фото: МБУ «Городское лесничество»
В Улан-Удэ МБУ «Городское лесничество» призывает горожан сдавать живые сосны, ели и пихты на переработку.

- Предлагаем горожанам не выкидывать новогодние деревья, а привезти к нам на базу. Также просим управляющие организации организовать пункты по вывозу ёлок. Тем самым вы внесете свой вклад в экологию города, — обратилась к улан-удэнцам директор «Городского лесничества» Светлана Григорьева.

Как сообщили в учреждении, одна ёлка превращается в полезную мульчу и щепу, которые защищают деревья от засухи и служат отличным удобрением.

Также главный символ Нового года может стать источником витаминов для животных. В Ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии ёлки используют как корм и подстилку для более чем 50 питомцев.

Приём ёлок:

- МБУ «Городское лесничество»: Верхняя Березовка, ул. Ипподром, 3.

- Ресурсный эколого-биологический центр РБ: ул. Юннатов, 19б.
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