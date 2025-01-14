Общество 14.01.2025 в 10:44
В Бурятии аномальное тепло оставило жителей района без переправы
Толщина льда на Татауровской переправе составляет всего 30 см
Текст: Андрей Константинов
Открытие ледовой переправы в Прибайкальском районе Бурятии переносится из-за аномального тепла. Как сообщили в Бурятиегионавтодоре, по состоянию на 10 января естественная минимальная толщина льда на Татауровской переправе через Селенгу составляла 30 см. При этом безопасная толщина льда для переправы должна составлять не менее 48 см.
В створе переправы образовалась наледь, из-за чего дорожная техника не может заехать в русло реки для обустройства ледовой переправы, поскольку это небезопасно.
- Мы ежедневно следим за состоянием реки. После того, как толщина льда достигнет нормативной отметки, начнем готовить ледовую переправу к открытию. Для этого очистим полосы для движения транспорта и обустроим дополнительными средствами организации дорожного движения, - сообщил руководитель Бурятиегионавтодора Владимир Соснин.
Напомним, сейчас в Бурятии открыты 3 ледовые переправы: в селе Усть-Муя на реке Муя, в селе Новоселенгинск на реке Чикой, и в Улан-Удэ в микрорайоне Мостовой на реке Селенга.
В створе переправы образовалась наледь, из-за чего дорожная техника не может заехать в русло реки для обустройства ледовой переправы, поскольку это небезопасно.
- Мы ежедневно следим за состоянием реки. После того, как толщина льда достигнет нормативной отметки, начнем готовить ледовую переправу к открытию. Для этого очистим полосы для движения транспорта и обустроим дополнительными средствами организации дорожного движения, - сообщил руководитель Бурятиегионавтодора Владимир Соснин.
Напомним, сейчас в Бурятии открыты 3 ледовые переправы: в селе Усть-Муя на реке Муя, в селе Новоселенгинск на реке Чикой, и в Улан-Удэ в микрорайоне Мостовой на реке Селенга.
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