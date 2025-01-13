Общество 13.01.2025 в 16:57
В Бурятии сейчас работают три ледовые переправы
В МЧС напомнили, как ими правильно пользоваться
В настоящее время на территории Бурятии открыты 3 ледовые переправы. В МЧС напомнили, как правильно пользоваться ими.
- Переправы открыты в Муйском районе в селе Усть-Муя на реке Муя, в Селенгинском районе в селе Новоселенгинск на реке Чикой, в Улан-Удэ в микрорайоне Мостовой на реке Селенга, - сообщили в МЧС Бурятии.
Сотрудники МЧС России напоминают водителям правила пользования ледовыми переправами:
- Перед выездом на лед высади пассажиров, приоткрой дверь и отстегни ремень;
- На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.
- Не допускай превышения нагрузки, указанной на переправе;
- Соблюдай скоростной режим.
Фото: МЧС Бурятии