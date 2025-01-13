Общество 13.01.2025 в 16:57

В Бурятии сейчас работают три ледовые переправы

В МЧС напомнили, как ими правильно пользоваться
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии сейчас работают три ледовые переправы

В настоящее время на территории Бурятии открыты 3 ледовые переправы. В МЧС напомнили, как правильно пользоваться ими.

- Переправы открыты в Муйском районе в селе Усть-Муя на реке Муя, в Селенгинском районе в селе Новоселенгинск на реке Чикой, в Улан-Удэ в микрорайоне Мостовой на реке Селенга, - сообщили в МЧС Бурятии.

Сотрудники МЧС России напоминают водителям правила пользования ледовыми переправами:

- Перед выездом на лед высади пассажиров, приоткрой дверь и отстегни ремень;

- На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

- Не допускай превышения нагрузки, указанной на переправе;

- Соблюдай скоростной режим.

 

Фото: МЧС Бурятии

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