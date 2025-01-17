В Бурятии подорожает Toyota Prius

В январе для поклонников японских автомобилей изменится многое. Речь идет прежде всего об электромобилях и гибридах. Правительство Российской Федерации многократно повысило утильсбор при ввозе в страну экологичного транспорта, что приведет к росту цен и ухудшению состояния воздуха на автомагистралях. Так, электромобили и гибриды подорожают на 635 000 рублей.В Бурятии продолжает расти популярность гибридов. Это тип силовой установки, при котором гибридный автомобиль может передвигаться как в чисто электрическом режиме, так и в параллельном (когда задействованы и ДВС, и электромоторы. – Прим. ред.).У подзаряжаемых гибридов есть возможность зарядки тяговой батареи от сети. На электронных площадках в Бурятии сегодня выставлено более 200 автомобилей Toyota Prius. Цены варьируются от 800 000 до 1,8 млн рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. К примеру, восьмилетний гибрид этой марки реализуется примерно за 1,5 млн рублей.Столь высокие цены на гибриды объясняются просто: если электронная батарея машины находится в нормальном состоянии, это позволяет экономить на каждом километре пути до пяти литров дорожающего топлива. Неслучайно у наших соседей в Улан-Баторе более половины всего автомобильного потока занимают именно «приусы».Стоит отметить, что для Улан-Батора и Улан-Удэ наличие в автопарке именно гибридов и электроавтомобилей (которые вообще ничего не выбрасывают в атмосферу. – Прим. ред.) критически важно для уменьшения выбросов в и так загрязненные города.Однако чиновникам из Москвы, судя по всему, подобные расклады не столь важны. Вместо того, чтобы уменьшить поборы с ввозимого экологического транспорта (который в РФ почти не производится. – Прим. ред.), с 1 января они в разы увеличили утилизационный сбор для автовладельцев на электромобили и гибриды.Сейчас за каждый новый электромобиль, ввезенный в страну или выпущенный на отечественном заводе, нужно заплатить 32 600 рублей утилизационного сбора. С 1 января эта сумма составила уже 667 400 рублей, то есть на 634 800 больше. Платить его придется за каждую машину, ввезенную с нового года. Зная об этом, многие автодилеры уже завезли автомобили, которых хватит на несколько месяцев вперед. Однако затем начнется рост. Более того, он уже сегодня заметен, судя по данным автомобильных площадок Бурятии.- Пока еще есть возможность заказать автомобиль с гибридной установкой из Японии напрямую на физлицо. И не платить столь высокий утильсбор, – говорит менеджер одной из автомобильных фирм по поставке японских автомобилей Баир Бадмаев. – Сохраняется возможность уплаты льготного утильсбора в размере 3,4 тыс. рублей. Эту сумму владелец ввезенного автомобиля заплатит, ввезя из Японии машину для личного пользования. Последнее можно доказать соблюдением двух условий: разрешен ввоз не более одной машины в год и нельзя продавать ее в течение первого года. Но если эти условия не будут соблюдены, то владельцу доначислят утильсбор в полном объеме. Техпаспорт машины до уплаты всего платежа аннулируют, и его невозможно будет продать.В конце прошлого года экспорт некоторых моделей гибридных автомобилей из Японии возобновился после запрета на ввоз и затоваривания японского авторынка. Однако для покупки автомобиля из Японии в личное пользование ехать за ней за границу вовсе не обязательно. Все можно сделать, не выезжая из Улан-Удэ, обратившись в специализированные фирмы по ввозу автомашин из Японии, которых появилось довольно много в последние годы. Ведь на фоне запрета на ввоз новых автомобилей из Европы, Японии и США все больше появляется людей, кто заказывает подержанные японские автомобили из Японии. Доказавшие свою неприхотливость, долговечность и комфорт. Кроме того, японские автомобили меньше теряют в цене по сравнению с китайскими машинами.