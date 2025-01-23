Общество 23.01.2025 в 10:53

В Бурятии готовятся к битве с волнянкой

Вредителя будут уничтожать с помощью авиации
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии готовятся к битве с волнянкой
Фото: Центр защиты леса
В Бурятии в 2024 году специалисты Центра защиты леса РБ зафиксировали вспышку лесного вредителя - хвойной волнянки.

- Ситуация находится на контроле сотрудников Республиканского агентства лесного хозяйства. Весной и летом обнаруженные участки были обследованы экспертами Центра защиты леса. Готовится обоснование проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности хвойной волнянки с примирением биологического препарата авиационным способом. Документы прошли согласование с главами районов и Департаментом лесного хозяйства по ДФО, сейчас они находятся в Рослесхозе, - рассказал первый заместитель руководителя РАЛХа Дмитрий Баклашкин.

Как отмечают специалисты, основной причиной возникновения очагов хвойной волнянки в Бурятии стала миграция бабочек с соседних территорий, а также жаркая и засушливая погода летом 2024 года.

Этот вредитель предпочитает для жизни и размножения сосновые леса. Волнянка имеет одногодичный цикл развития. Зимует в стадии гусениц в лесной подстилке и верхних слоях почвы. С момента пробуждения и до окукливания наносит наибольшие повреждения насаждениям, поедая хвою.

Фазы развития хвойной волнянки в Бурятии отличается от европейской части России. Личинки приступают к активному питанию в конце апреля – начале мая, окукливание начинается со второй декады июня.

Напомним, прошлым летом жители ряда районов Бурятии сообщали о бедственном состоянии окрестных лесов. По словам местных жителей, атакованные вредителями деревья стали гибнуть буквально на глазах.

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