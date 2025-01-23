Подростков в Улан-Удэ научат вычислять мошенников

В Улан-Удэ открылся первый в городе Центр Безопасности, который будет работать на базе школы №108. Здесь школьников научат распознавать мошеннические схемы, избегать фишинговых атак и безопасно пользоваться соцсетями.

- Это первый Центр на базе общеобразовательной организации. Таких центров больше нет, поэтому очень хочется, чтобы в вашем центре занимались вопросами кибер-безопасности и цифровой гигиены. Хочется, чтобы вы понимали, какой контент полезен, а какой разрушителен. И объясняя это друг другу, вы сможете понять насколько это важно, - отметила на открытии председатель Комитета по образованию Анна Батурина.

Фото: loon.site