Общество 23.01.2025 в 14:58

Подростков в Улан-Удэ научат вычислять мошенников

Первый в городе Центр Безопасности открылся на базе школы
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Текст: Елена Кокорина
Подростков в Улан-Удэ научат вычислять мошенников

 В Улан-Удэ открылся первый в городе Центр Безопасности, который будет работать на базе школы №108. Здесь школьников научат распознавать мошеннические схемы, избегать фишинговых атак и безопасно пользоваться соцсетями.

- Это первый Центр на базе общеобразовательной организации. Таких центров больше нет, поэтому очень хочется, чтобы в вашем центре занимались вопросами кибер-безопасности и цифровой гигиены. Хочется, чтобы вы понимали, какой контент полезен, а какой разрушителен. И объясняя это друг другу, вы сможете понять насколько это важно, - отметила на открытии председатель Комитета по образованию Анна Батурина.

 Фото: loon.site

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мошенники дети школа

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