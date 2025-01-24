Жители Бурятии поедут в Монголию за бензином

Для строительства нефтеперерабатывающего завода Монголия получила от Индии кредит в размере 1 млрд 236 млн долларов США и приступила к работам. С получением своей нефтепереработки страна резко снизит объемы поставок бензина и дизельного топлива из Иркутской области. Но в глобальной перспективе это хорошая новость – богатеющая, дружественная соседняя страна, чьи темпы экономического роста намного превосходят российские, позволит создать рынок сбыта для других российских товаров и услуг.Суть нефтеперабатывающего завода можно описать коротко. Нагревается нефть, и в нефтяной колонне нефтяные фракции, от легких до тяжелых, образуют либо высокооктановый бензин, либо мазут и битум. Непонятно, почему монголы так долго тянули с тем, чтобы самим себя обеспечить бензином, а не надеяться на поставки бензина из Иркутской области?Впрочем, звезды для будущей монгольской нефтепереработки сошлись в одной точке в прошлом году, когда решились два вопроса. Первый - это сырье. Ведь Россия не стала бы поставлять сырую нефть монголам для создания конкурента. И тут по-братски помог дружественный Китай. Как сообщают монгольские СМИ, компания «Петро Чайна Дачин Тамсаг» обязалась поставлять на завод сырую нефть из Китая. Откуда она ее будет брать, пока неясно, но, скорее всего, из России с последующей поставкой монголам.Второй вопрос, который монгольская сторона решила – кредитование. Еще один большой друг России – Индия решила прокредитовать монгольский проект, предоставив кредит в размере 1,2 млрд долларов США под 1,75% годовых. В правительстве Монголии, представляя проект на обсуждение депутатам парламента, раскрыли подробности проекта кредитного соглашения между правительством Монголии и Экспортно-импортным банком Индии.На встрече было отмечено: необходимо увеличить мощности нового проекта. Как сообщил министр финансов Б. Джавлан: «Сегодня мы платим за нефть ежегодно 2 млрд долларов. После ввода в эксплуатацию завод может принести Монголии миллиард долларов США». Также в правительстве Монголии сказали, что объем производства будущего проекта составляет 552 000 тонн нефтепродуктов. И необходимо нарастить выход продукта до 1,5 млн тонн.Как отмечается, проект нефтеперерабатывающего завода является самым ранним из 14 мегапроектов монгольского правительства для реализации в ближайшие годы. Если соглашение будет ратифицировано парламентом, оно будет подписано 5 февраля 2025 года. Ожидается, что первый продукт с завода выйдет в мае 2027 года. Всего же в этом году в бюджете предусмотрено 1,5 трлн тугриков на использование кредитов по инвестиционным проектам.Министр промышленности и минеральных ресурсов Ц. Туваан в ходе презентации проекта заявил, что для увеличения объемов производства необходимо дополнительное финансирование. И получение дополнительного кредита будет иметь важное значение для ввода нефтеперерабатывающего завода в эксплуатацию в запланированные сроки. Первое решение о заимствовании денег на нефтепереработку принято еще в 2017 году. А технико-экономическое обоснование нефтеперерабатывающего завода разработано в 2018 году. Тогда ТЭО было одобрено на сумму 1 млрд 236 млн долларов США.Комментируя данный инвестпроект, улан-удэнский экономист Анатолий Масловский отметил, что решение соседей в целом благоприятно отразится на Бурятии.- Всегда важно иметь рядом хорошего соседа, а если еще он будет самодостаточным, с развитой экономикой, то у нас появляется хорошая возможность для взаимной торговли и сотрудничества. Монгольская экономика с помощью иностранных инвестиций демонстрирует неплохие темпы экономического роста, и для нашего бизнеса открываются неплохие перспективы, - сообщил он.Также экономист отметил, что за счет новых технологий и низких ставок налогообложения монгольский бензин, скорее всего, окажется дешевле российского. Ведь сегодня владельцы российских АЗС отдают государству очень много, а бензин очень дорогой.По разным оценкам, доля налогов и сборов в розничной цене одного литра бензина в России составляет до 69%! Так, около трети стоимости литра бензина в России составляют налоги на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход. Еще 21% - акцизы, 18% — НДС. Остальное - это стоимость самой нефти, переработки, логистики, торговая наценка и др. Уровень налогообложения топлива в РФ намного превосходит аналогичные отрасли в ЕС и США. Допдоходы от нефти и нефтепереработки государство тратит в том числе на геополитические проекты, помощь странам Африки и др. Величие стоит дорого.Постройка нового нефтеперерабатывающего завода в Монголии может вызвать интересное явление: жители наших приграничных городов и поселков могут ездить в соседнюю страну за бензином. Этому будет способствовать ускорение обработки автомобильного потока на погранпереходе Кяхта - Алтан-Булак и безвизовый режим с соседней страной. Особенно выгодно будет в приграничном Алтан-Булаке (находящемся в нескольких сотнях метров от Кяхты) заправляться большегрузным автомобилям, работающим на дизельном топливе. Ведь стоимость одного литра дизеля в Улан-Удэ выросла до 73,6 рубля. Стоимость Аи-95 поднялась до 59,15 рубля, АИ-92 – до 56,15 рубля. Также новый нефтеперерабатывающий завод даст импульс для развития автомобильного туризма в Монголию. Куда ни кинь – одни плюсы!