Общество 28.01.2025 в 14:03

В Улан-Удэ главный по трамваям будет поднимать автобусы

Юрия Санжанова перебросили на усиление «Городских маршрутов»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ главный по трамваям будет поднимать автобусы
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял решение о назначении директора МУП «Управление трамвая» Юрия Санжанова директором по развитию МУП «Городские маршруты».

«Юрий Валерьевич возглавит наше автобусное муниципальное предприятие. В МУП «Управление трамвая» он показал себя как эффективный руководитель, умеющий работать в антикризисной ситуации. Городские трамваи успешно развиваются. За прошлый год перевезли 23 миллиона пассажиров. Предприятие стабильно функционирует, графики движения хорошо отработаны, вагонный состав в порядке. Этот опыт необходимо перенести и в МУП «Городские маршруты». Юрий Валерьевич, как руководитель с большим опытом, должен взять все лучшее с предыдущего места работы и внедрить в перевозки горожан автобусным парком. Важно наладить качественную работу маршрутов, решить кадровые проблемы МУПа, эффективно управлять инфраструктурой и технической поддержкой автопарка», - пояснил свое решение мэр.

Градоначальник также напомнил, что весной прошлого года «Городские маршруты» вместе с имуществом вернулись в муниципальную собственность.

«Уже многое сделано. Но теперь предприятию необходим новый импульс для развития», - заявил Игорь Шутенков.

Между тем в пресс-службе МУП «Управление трамвая» уточнили, что назначение Юрия Санжанова на должность директора по развитию в МУП «Городские маршруты» несет временный характер и направлено на то, чтобы наладить работу автобусного предприятия.

«Так как директор муниципального предприятия не может числиться директором в двух местах, то в МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов останется в качестве заместителя директора. Временно исполняющим обязанности директора МУП «Управление трамвая» будет нынешний заместитель директора Иван Агафонов», - пояснили в трамвайном предприятии.
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трамвай автобус

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