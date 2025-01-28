В Улан-Удэ ремонт Нового моста обойдется в полтора миллиарда рублей

Госэкспертиза Бурятии одобрила проект капитального ремонта моста и путепровода по проспекту Автомобилистов в Улан-Удэ, известного горожанам как «Новый мост».«Мост по проспекту Автомобилистов – это одна из главных транспортных артерий города. Здесь всегда плотный трафик и почти постоянные пробки. Его, конечно, необходимо содержать в надлежащем состоянии, соблюдать ремонтные сроки. Теперь, после разработки проектной документации, начнется работа по включению объекта в федеральную программу, то есть определению источника финансирования и срокам проведения работ», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Длина моста на проспекте Автомобилистов составляет более 200 метров, длина путепровода (под ним проходит участок улицы Лебедева) – 55 метров. Кроме непосредственно моста и путепровода ремонту также подлежат примыкающие к ним участки дороги.Как сообщили в Госэкспертизе, в процессе работ планируется отремонтировать и частично заменить несущие железобетонные конструкции моста и путепровода, усилить стыковочные элементы, выполнить гидроизоляцию и антикоррозионную защиту конструкций, заменить дорожное покрытие, тротуары, барьерное ограждение.Проектом так же предусмотрена перекладка трамвайной линии и замена контактной сети, переустройство электрических сетей и сетей связи, существующего наружного освещения и иллюминации, других инженерных систем, попадающих в зону капремонта.Капремонт моста и путепровода по проекту предполагается выполнять по половинам проезжей части. То есть на время работ на одной половине сооружений движение транспорта предусмотрено по второй половине, и наоборот.При ремонте трамвайных путей движение будет проходить в реверсивном порядке. Для этого планируется уложить два временных съезда между трамвайными путями.Сметная стоимость капремонта путепровода – более 500 млн. рублей, моста – около 1 млрд. рублей.