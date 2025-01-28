Общество 28.01.2025 в 16:06

В Улан-Удэ ремонт Нового моста обойдется в полтора миллиарда рублей

Эти деньги еще предстоит найти
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ремонт Нового моста обойдется в полтора миллиарда рублей
Фото: Госэкспертиза Бурятии
Госэкспертиза Бурятии одобрила проект капитального ремонта моста и путепровода по проспекту Автомобилистов в Улан-Удэ, известного горожанам как «Новый мост».

«Мост по проспекту Автомобилистов – это одна из главных транспортных артерий города. Здесь всегда плотный трафик и почти постоянные пробки. Его, конечно, необходимо содержать в надлежащем состоянии, соблюдать ремонтные сроки. Теперь, после разработки проектной документации, начнется работа по включению объекта в федеральную программу, то есть определению источника финансирования и срокам проведения работ», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Длина моста на проспекте Автомобилистов составляет более 200 метров, длина путепровода (под ним проходит участок улицы Лебедева) – 55 метров. Кроме непосредственно моста и путепровода ремонту также подлежат примыкающие к ним участки дороги.

Как сообщили в Госэкспертизе, в процессе работ планируется отремонтировать и частично заменить несущие железобетонные конструкции моста и путепровода, усилить стыковочные элементы, выполнить гидроизоляцию и антикоррозионную защиту конструкций, заменить дорожное покрытие, тротуары, барьерное ограждение.

Проектом так же предусмотрена перекладка трамвайной линии и замена контактной сети, переустройство электрических сетей и сетей связи, существующего наружного освещения и иллюминации, других инженерных систем, попадающих в зону капремонта.

Капремонт моста и путепровода по проекту предполагается выполнять по половинам проезжей части. То есть на время работ на одной половине сооружений движение транспорта предусмотрено по второй половине, и наоборот.

При ремонте трамвайных путей движение будет проходить в реверсивном порядке. Для этого планируется уложить два временных съезда между трамвайными путями.

Сметная стоимость капремонта путепровода – более 500 млн. рублей, моста – около 1 млрд. рублей.
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