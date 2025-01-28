Общество 28.01.2025 в 16:55

В Улан-Удэ жители Верхней Березовки избавились от радиоактивной воды

Запуск нового водопровода отметили фейерверками
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ жители Верхней Березовки избавились от радиоактивной воды
Фото: архив «Номер один»
Фейерверками и салютами вчера отметили жители элитного коттеджного посёлка «Ургы» на Верхней Березовке запуск нового водовода, который принёс качественную воду. Ранее они пользовались поселковой скважиной, пробуренной в северной части микрорайона. Однако качество воды не устраивало жителей и речь идёт не только о повышенном содержание железа и кальция, что портило водонагреватели и котлы.

В этой воде также отмечалось повышенное содержание радона, что характерно в целом для Железнодорожного района города. Речь идет о радиоактивном газе, который поступает из некоторых горных пород в питьевую воду. Несмотря на то, что кипячение мгновенно улетучивает радиоактивный газ, горожане старались не рисковать и привозить воду из других районов.

27 января работники МУП «Водоканал» провели работы по подключению местной водопроводной сети к крупному городскому водопроводу. Его начали строить несколько лет назад.

- Поверить не можем, теперь не будем таскаться с канистрами. Вода в чайниках прозрачная, - радуются в местном чате жители поселка.

Напомним, что водопровод в посёлок обещали провести ещё в 2023 году, однако строители несколько раз натыкались на скальные породы и техника отступала. В итоге был найден обход, и проблема была решена.
Теги
водопровод

Все новости

В Бурятии министерству сделали обрезание
28.01.2025 в 17:01
Детей в Улан-Удэ просят подальше держаться от городских рек
28.01.2025 в 16:58
В Улан-Удэ жители Верхней Березовки избавились от радиоактивной воды
28.01.2025 в 16:55
В Улан-Удэ загадочно пропал таксист
28.01.2025 в 16:36
Поехав на вахту, иркутянин угодил в тюрьму Бурятии
28.01.2025 в 16:27
В пригороде Улан-Удэ автомобиль после аварии отлетел на пешехода
28.01.2025 в 16:17
В Улан-Удэ ремонт Нового моста обойдется в полтора миллиарда рублей
28.01.2025 в 16:06
В Улан-Удэ осудили двух закладчиков наркотиков
28.01.2025 в 15:47
«Чувствовала себя живым мертвецом»
28.01.2025 в 15:27
В Улан-Удэ автомобилистам и пешеходам создадут временные неудобства
28.01.2025 в 15:09
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
Детей в Улан-Удэ просят подальше держаться от городских рек
На них все еще много участков с проталинами
28.01.2025 в 16:58
Поехав на вахту, иркутянин угодил в тюрьму Бурятии
Полицейские поймали его с купленной наркотой
28.01.2025 в 16:27
В Улан-Удэ ремонт Нового моста обойдется в полтора миллиарда рублей
Эти деньги еще предстоит найти
28.01.2025 в 16:06
В Улан-Удэ осудили двух закладчиков наркотиков
Суд приговорил их к 8 годам строгого режима
28.01.2025 в 15:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru