В Улан-Удэ жители Верхней Березовки избавились от радиоактивной воды

Фейерверками и салютами вчера отметили жители элитного коттеджного посёлка «Ургы» на Верхней Березовке запуск нового водовода, который принёс качественную воду. Ранее они пользовались поселковой скважиной, пробуренной в северной части микрорайона. Однако качество воды не устраивало жителей и речь идёт не только о повышенном содержание железа и кальция, что портило водонагреватели и котлы.В этой воде также отмечалось повышенное содержание радона, что характерно в целом для Железнодорожного района города. Речь идет о радиоактивном газе, который поступает из некоторых горных пород в питьевую воду. Несмотря на то, что кипячение мгновенно улетучивает радиоактивный газ, горожане старались не рисковать и привозить воду из других районов.27 января работники МУП «Водоканал» провели работы по подключению местной водопроводной сети к крупному городскому водопроводу. Его начали строить несколько лет назад.- Поверить не можем, теперь не будем таскаться с канистрами. Вода в чайниках прозрачная, - радуются в местном чате жители поселка.Напомним, что водопровод в посёлок обещали провести ещё в 2023 году, однако строители несколько раз натыкались на скальные породы и техника отступала. В итоге был найден обход, и проблема была решена.