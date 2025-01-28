Общество 28.01.2025 в 16:55
В Улан-Удэ жители Верхней Березовки избавились от радиоактивной воды
Запуск нового водопровода отметили фейерверками
Текст: Дмитрий Родионов
Фейерверками и салютами вчера отметили жители элитного коттеджного посёлка «Ургы» на Верхней Березовке запуск нового водовода, который принёс качественную воду. Ранее они пользовались поселковой скважиной, пробуренной в северной части микрорайона. Однако качество воды не устраивало жителей и речь идёт не только о повышенном содержание железа и кальция, что портило водонагреватели и котлы.
В этой воде также отмечалось повышенное содержание радона, что характерно в целом для Железнодорожного района города. Речь идет о радиоактивном газе, который поступает из некоторых горных пород в питьевую воду. Несмотря на то, что кипячение мгновенно улетучивает радиоактивный газ, горожане старались не рисковать и привозить воду из других районов.
27 января работники МУП «Водоканал» провели работы по подключению местной водопроводной сети к крупному городскому водопроводу. Его начали строить несколько лет назад.
- Поверить не можем, теперь не будем таскаться с канистрами. Вода в чайниках прозрачная, - радуются в местном чате жители поселка.
Напомним, что водопровод в посёлок обещали провести ещё в 2023 году, однако строители несколько раз натыкались на скальные породы и техника отступала. В итоге был найден обход, и проблема была решена.
В этой воде также отмечалось повышенное содержание радона, что характерно в целом для Железнодорожного района города. Речь идет о радиоактивном газе, который поступает из некоторых горных пород в питьевую воду. Несмотря на то, что кипячение мгновенно улетучивает радиоактивный газ, горожане старались не рисковать и привозить воду из других районов.
27 января работники МУП «Водоканал» провели работы по подключению местной водопроводной сети к крупному городскому водопроводу. Его начали строить несколько лет назад.
- Поверить не можем, теперь не будем таскаться с канистрами. Вода в чайниках прозрачная, - радуются в местном чате жители поселка.
Напомним, что водопровод в посёлок обещали провести ещё в 2023 году, однако строители несколько раз натыкались на скальные породы и техника отступала. В итоге был найден обход, и проблема была решена.
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