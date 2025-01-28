Детей в Улан-Удэ просят подальше держаться от городских рек

Тёплый декабрь привёл к тому, что лёд на водоёмах Улан-Удэ остаётся недостаточно прочным. На реках Уда и Селенга наблюдаются участки с открытой водой, сообщает Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Администрации города.

- В городе остаются опасные участки льда, где человек может легко провалиться. В местах, где бьют ключи, образуются проталины, а сильное течение делает лёд ещё более хрупким. Мы просим родителей провести беседы со своими детьми, чтобы ребята держались подальше от водоёмов, — подчеркнул спасатель МКУ «Безопасный город» Алексей Пластинин.

Ежедневно спасатели патрулируют водоёмы и проводят профилактические беседы с людьми, находящимися у воды.

Фото: скриншот видео мэрии города