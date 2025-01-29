В Бурятии назначили новых главврачей

Как сообщили в Минздраве, по итогам конкурса на должность главврача Станции скорой медицинской помощи назначена Татьяна Булгакова. Её охарактеризовали как «профессионала с многолетним опытом работы в сфере здравоохранения, квалифицированного врача и опытного организатора». Весь трудовой путь Татьяны Булгаковой связан с ССМП. Она трудоустроилась в это учреждение после окончания Республиканского базового медицинского колледжа по специальности «лечебное дело» в 2004 году. Начала работу фельдшером выездной бригады.





28 января на планерном совещании Минздрава Бурятии зампред правительства Евгения Лудупова представила вновь назначенных главных врачей Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Улан-Удэ и Баргузинской ЦРБ, пожелав им плодотворной работы и процветания.В 2010 году после окончания БГУ по специальности «лечебное дело» прошла ординатуру по специальности «анестезиология-реаниматология» и продолжила работать в ССМП уже врачом анестезиологом-реаниматологом специализированной реанимационной бригады.В 2016 году Татьяна Булгакова прошла профессиональную переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». В 2019 году её назначили заместителем главного врача по медицинской части ССМП.Главным врачом Баргузинской ЦРБ по результатам собеседования назначена Жанна Аюрова. Минздрав охарактеризовал ее как «квалифицированного врача-педиатра, организатора здравоохранения, высококвалифицированного, мотивированного на положительные изменения и результат руководителя».В 2012 году Жанна Аюрова с отличием окончила ИГМУ. Имеет второе высшее образование по специальности «международный менеджмент» ИГЛУ. Прошла переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».Работала районным педиатром, участковым педиатром в Окинской и Курумканской ЦРБ.С 2020 года до настоящего времени являлась начальником отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Бурятии.