Общество 05.02.2025 в 06:00
В Бурятии общественный резонанс спас многодетную семью от разорения
Суд отказался удовлетворить скандальный иск ТГК-14
Текст: Дмитрий Родионов
Октябрьский районный суд отказал в удовлетворении требований ТГК-14 по взысканию задолженности с многодетной семьи. Ранее российская энергетическая компания выставила ей счета за отопление, которые составили без малого 300 000 рублей.
Перерасчеты с потолка
Напомним, неделю назад в материале «ТГК-14 против многодетных» мы рассказали о заседании Октябрьского районного суда города Улан-Удэ, где рассматривался иск ТГК-14 к многодетной семье Дядюк.
В 2024 году энергетическая компания неожиданно пересчитала многодетной семье площадь их дома и включила туда неотапливаемые метры с неподъемным долгом за отопление.
Решение суда оказалось лаконичным: «В иске отказать». Факт того, что в многодетной семье Дядюк, где и так воспитываются четверняшки, есть еще и сын с диагнозом «аутизм», придал иску TГK-14 особую скандальность.
Пересчитывая собственникам домов общую площадь и насчитывая дополнительные платежи, компания увеличивала свою капитализацию. Что позволяло ей выплачивать повышенные дивиденды за счет роста прибыли. Но, с другой стороны, от этого многие семьи, живущие в домах, отапливаемых ТГК-14, из-за подобной политики локального энергетического монополиста могут понести существенные материальные потери из-за роста платежей за теплоэнергию.
Компания предъявила семье Дядюк большую задолженность по отоплению, однако та исправно платила каждый месяц, согласно договору, подписанному с ресурсоснабжающей организацией четыре года назад. В своих доводах TГK-14 указала, что оплата шла не за всю отапливаемую площадь дома. Дополнительно к нему энергетики посчитали гараж и подвал.
Объединить усилия
- Очень рады такому решению. В судебной практике подобного не было. Сейчас начнем изучать его и готовиться к новому судебному процессу. Ведь ТГК-14 явно не остановится. Для этой конторы признать свое поражение означает дать прецедент для оспаривания гражданами подобных решений в целях защиты своих законных прав, - прокомментировал «Номер один» решение суда Андрей Дядюк.
По словам отца многодетного семейства, скорее всего, юристы ТГК-14, участвующие в процессе и проигравшие, либо будут усилены другими, либо дополнены какими-то сведениями с целью поиска «любых зацепок, чтобы отменить это решение в вышестоящих инстанциях».
В этой связи Андрей Дядюк отметил, что очень важно, и не только для его семьи, но и для всех жителей Улан-Удэ, чьи дома отапливаются ТГК-14, «объединить свои усилия».
- В одиночку невозможно выиграть у структуры, имеющей миллиардные обороты и влияние на чиновников. Поэтому только объединение и активное вовлечение граждан, чьи права нарушаются - единственный путь, который позволит обуздать аппетиты энергетиков и убрать необоснованные претензии по перерасчетам за жилые площади, - говорит он. - Мы в своем поселке объединили усилия трех собственников домов, которым насчитали дополнительные платежи, и теперь они отстаивают свои права в судах. Но их должно быть гораздо больше. Вместе мы сила.
Семья обратилась за помощью в управление муниципальной жилищной инспекции администрации города Улан-Удэ. Проверка показала, что в гараже труб нет, а трубопроводы, которые проходят по подвальным помещениям, изолированы. На момент проверки (ноябрь. - Прим. ред.) в гараже было -2°C.
Жилищная инспекция - на высоте
- В декабре вынесли предписание, согласно которому ТГК-14 должна произвести перерасчет. Организация с этими доводами не согласилась и обратилась с самостоятельным иском в суд общей юрисдикции по вопросу взыскания задолженности. Суд первой инстанции решил отказать в удовлетворении требований ТГК-14. Впервые у нас в суде общей юрисдикции такая практика. Мы участвовали как надзорный орган совместно с прокуратурой Октябрьского района. От всей души поддерживали семью и болели, чтобы вынесли положительное судебное решение, - рассказала начальник управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.
Наше издание будет и дальше следить за отстаиванием прав многодетной семьи. Мы надеемся, что подобные решения не станут единичными. Семье Дядюк повезло, что за них вступились как управление муниципальной жилищной инспекции, так и СМИ.
Но сколько других семей в нашем городе сегодня испытывают трудности из-за поданных против них исков со стороны ТГК-14? В основе которых лежит стремление максимально взять с квадратного метра для ежегодных выплат дивидендов акционерам коммерческой структуры. Вопрос, как принято, риторический.
Отметим, решение суда в законную силу пока не вступило.
Перерасчеты с потолка
Напомним, неделю назад в материале «ТГК-14 против многодетных» мы рассказали о заседании Октябрьского районного суда города Улан-Удэ, где рассматривался иск ТГК-14 к многодетной семье Дядюк.
В 2024 году энергетическая компания неожиданно пересчитала многодетной семье площадь их дома и включила туда неотапливаемые метры с неподъемным долгом за отопление.
Решение суда оказалось лаконичным: «В иске отказать». Факт того, что в многодетной семье Дядюк, где и так воспитываются четверняшки, есть еще и сын с диагнозом «аутизм», придал иску TГK-14 особую скандальность.
Пересчитывая собственникам домов общую площадь и насчитывая дополнительные платежи, компания увеличивала свою капитализацию. Что позволяло ей выплачивать повышенные дивиденды за счет роста прибыли. Но, с другой стороны, от этого многие семьи, живущие в домах, отапливаемых ТГК-14, из-за подобной политики локального энергетического монополиста могут понести существенные материальные потери из-за роста платежей за теплоэнергию.
Компания предъявила семье Дядюк большую задолженность по отоплению, однако та исправно платила каждый месяц, согласно договору, подписанному с ресурсоснабжающей организацией четыре года назад. В своих доводах TГK-14 указала, что оплата шла не за всю отапливаемую площадь дома. Дополнительно к нему энергетики посчитали гараж и подвал.
Объединить усилия
- Очень рады такому решению. В судебной практике подобного не было. Сейчас начнем изучать его и готовиться к новому судебному процессу. Ведь ТГК-14 явно не остановится. Для этой конторы признать свое поражение означает дать прецедент для оспаривания гражданами подобных решений в целях защиты своих законных прав, - прокомментировал «Номер один» решение суда Андрей Дядюк.
По словам отца многодетного семейства, скорее всего, юристы ТГК-14, участвующие в процессе и проигравшие, либо будут усилены другими, либо дополнены какими-то сведениями с целью поиска «любых зацепок, чтобы отменить это решение в вышестоящих инстанциях».
В этой связи Андрей Дядюк отметил, что очень важно, и не только для его семьи, но и для всех жителей Улан-Удэ, чьи дома отапливаются ТГК-14, «объединить свои усилия».
- В одиночку невозможно выиграть у структуры, имеющей миллиардные обороты и влияние на чиновников. Поэтому только объединение и активное вовлечение граждан, чьи права нарушаются - единственный путь, который позволит обуздать аппетиты энергетиков и убрать необоснованные претензии по перерасчетам за жилые площади, - говорит он. - Мы в своем поселке объединили усилия трех собственников домов, которым насчитали дополнительные платежи, и теперь они отстаивают свои права в судах. Но их должно быть гораздо больше. Вместе мы сила.
Семья обратилась за помощью в управление муниципальной жилищной инспекции администрации города Улан-Удэ. Проверка показала, что в гараже труб нет, а трубопроводы, которые проходят по подвальным помещениям, изолированы. На момент проверки (ноябрь. - Прим. ред.) в гараже было -2°C.
Жилищная инспекция - на высоте
- В декабре вынесли предписание, согласно которому ТГК-14 должна произвести перерасчет. Организация с этими доводами не согласилась и обратилась с самостоятельным иском в суд общей юрисдикции по вопросу взыскания задолженности. Суд первой инстанции решил отказать в удовлетворении требований ТГК-14. Впервые у нас в суде общей юрисдикции такая практика. Мы участвовали как надзорный орган совместно с прокуратурой Октябрьского района. От всей души поддерживали семью и болели, чтобы вынесли положительное судебное решение, - рассказала начальник управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.
Наше издание будет и дальше следить за отстаиванием прав многодетной семьи. Мы надеемся, что подобные решения не станут единичными. Семье Дядюк повезло, что за них вступились как управление муниципальной жилищной инспекции, так и СМИ.
Но сколько других семей в нашем городе сегодня испытывают трудности из-за поданных против них исков со стороны ТГК-14? В основе которых лежит стремление максимально взять с квадратного метра для ежегодных выплат дивидендов акционерам коммерческой структуры. Вопрос, как принято, риторический.
Отметим, решение суда в законную силу пока не вступило.