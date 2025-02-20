Общество 20.02.2025 в 10:20

В Бурятии большинство водителей остаются ни с чем после ДТП со скотом

Хозяев животных удается установить лишь в каждом пятом случае
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии большинство водителей остаются ни с чем после ДТП со скотом
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии в 2024 году было зарегистрировано 214 дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственных животных. И лишь в 40 из них владельцев скота удалось установить. Такие данные были озвучены на круглом столе в Народном Хурале, прошедшем 19 февраля.

Участники заседания отметили, что бесконтрольный выпас скота в основном допускается личными подсобными хозяйствами. При этом многие владельцы животных пренебрегают требованиями по их маркировке и учету, что затрудняет установление собственников скота в случае такой необходимости.

Отметим, ДТП с участием бесконтрольно пасущихся животных стали настоящим бичом для водителей в Бурятии. В результате таких столкновений машины как правило получают сильные повреждения, травмируются и люди, порой весьма серьезно. Бывают и смертельные случаи. Однако озвученные цифры говорят, что шанс компенсировать ущерб за травмы и разбитые машины есть только у каждого пятого водителя.
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