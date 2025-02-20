В Бурятии создано отделение «Российского экологического общества»

19 февраля в Бурятию с рабочим визитом прибыл председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. В республике он встретился с членами только что открытого регионального отделения общества, а также совместно с главой Бурятии Алексеем Цыденовым принял участие в первом его заседании.Алексей Цыденов отметил, что открытие филиала Российского экологического общества имеет большое значение для Бурятии. Благодаря этому будет постоянное взаимодействие, привлечение федеральных экспертов, что позволит повысить эффективность мероприятий по охране озера Байкал.- Вопрос экологии для нашей республики имеет особое значение. Безусловно, это байкальский фактор. Для нас Байкал – это священное озеро. И вся наша жизнедеятельность так или иначе связана с тем, чтобы сохранить его. И для нас является важным реализовать комплексный рациональный подход, который учитывает интересы жителей, способствует развитию республики и при этом сохранять экосистему Байкала. Привлечение федеральных ресурсов, федеральных экспертов только позволит повысить эффективность всех наших мероприятий. Вы знаете, есть вопросы по законодательству. Вопросы и проблемы, которые сегодня есть, они не являются природоохранными, а наоборот, больше препятствуют. К примеру, не можем очистные построить. А они нужны, так как защищают Байкал. Поэтому взаимодействие на экспертном уровне, причем в таком постоянном режиме, а не в точечном, для нас актуально, - отметил Алексей Цыденов.Также деятельность общества будет направлена и на решение других экологических вопросов.- Основная наша функциональная роль, которую я вижу, это общественная верификация действий властей в природоохранной сфере. Все решения управленческие, технологические должны проходить экспертизу, и мы такую внешнюю экспертизу обеспечим. Все, что связано с реформой чистоты, с чистым воздухом, все это в фокусе нашего внимания. Мы не столько контролеры, сколько помощники. Мы даем экспертную поддержку, мы помогаем эффективно реализовывать те мероприятия, которые у нас зафиксированы в наш проект, - подчеркнул Рашид Исмаилов.Кроме того, Российское экологическое общество будет выступать верифицированным источником достоверной информации в сфере экологии, чтобы исключить спекуляции на эту тему. Состав общества не даст усомниться в экспертности. В него вошли кандидат биологических наук, доцент кафедры «Зоология и экологии» БГУ Алексей Гулгенов, завкафедрой экологии БГУ, кандидат географических наук Сэндэма Ширапова, главный редактор журнала «Мир Байкала» Людмила Шишмарева, заместитель директора по научной работе Байкальского института природопользования, кандидат географических наук Валентин Батомункуев, директор ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» Михаил Овдин, министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева и ее заместитель Алексей Гусляков, советник главы Бурятии Ирина Калашникова, директор АНО «Событие», руководитель эко проекта «Мусор из головы», депутат горсовета Улан-Удэ Чингис Болотов, секретарь правления регионального отделения общества Ирина Манзурова. А возглавил отделение депутат Народного Хурала Бурятии Саян Бальжиров.В рамках первого заседания участники также пришли к выводу, что все мероприятия направлены и на улучшение качества жизни людей.- Нужно понимать, что мы должны очень четко разделять, когда мы занимаемся охранительством, вот я подчеркиваю это слово, или, когда мы обеспечиваем качество жизни людей. Вот мы про людей. Сегодня вся политика нашего национального лидера и все национальные цели, все национальные проекты нацелены на повышение качества жизни людей, - подытожил Рашид Исмаилов.