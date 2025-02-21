Общество 21.02.2025 в 14:26
В Бурятии вновь перенесли открытие ледовой переправы
Лёд в Чивыркуйском заливе по-прежнему слишком тонок для автомобилей
Текст: Андрей Константинов
Открытие ледовой переправы в Чивыркуйском заливе вновь перенесено. Теперь оно намечено, ориентировочно, на 28 февраля.
Как пояснили в «Заповедном подлеморье», это связано с неблагоприятными метеоусловиями, разрывами (нажимами) в местах запланированных дорог и объездных путей.
«На данный момент толщина льда не соответствует безопасности. Просим всех соблюдать осторожность и ни в коем случае не съезжать на лёд на автомобилях», - предупреждают жителей республики.
Напомним, из-за тонкого льда открытие переправы в Чивыркуйском заливе переносится уже не первый раз.
Как пояснили в «Заповедном подлеморье», это связано с неблагоприятными метеоусловиями, разрывами (нажимами) в местах запланированных дорог и объездных путей.
«На данный момент толщина льда не соответствует безопасности. Просим всех соблюдать осторожность и ни в коем случае не съезжать на лёд на автомобилях», - предупреждают жителей республики.
Напомним, из-за тонкого льда открытие переправы в Чивыркуйском заливе переносится уже не первый раз.