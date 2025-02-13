Рыбакам Бурятии сообщили неприятную новость

14 февраля ледовые переправы в Чивыркуйском заливе на Байкале открыты не будут, даты их открытия перенесены на более поздний срок. Об этом сообщили в МЧС Бурятии.«В связи со сложной ледовой обстановкой, связанной с возможным провалом автотранспорта, представителями Заповедного Подлеморья принято решение о переносе открытия ледовых переправ», - пояснили в МЧС.Спасатели предупреждают любителей рыбалки, что выезд машин на лед Чивыркуйского залива запрещен.«Рыбакам, которые собираются в предстоящие выходные в Баргузинский район для лова омуля, необходимо пересмотреть цели мероприятий с исключением использования машин. Проезд возможен только до местности Монахово, где будет организована автостоянка. Рыбакам следует запастись спасательными средствами - это спасательный жилет, веревка или доска длиной не менее двух метров. При нахождении на льду необходимо соблюдать правила безопасности», - рассказали в МЧС.