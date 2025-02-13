Общество 13.02.2025 в 13:54

Рыбакам Бурятии сообщили неприятную новость

Выезд на лед Чивыркуйского залива 14 февраля открыт не будет
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Текст: Андрей Константинов
Рыбакам Бурятии сообщили неприятную новость
Фото: МЧС Бурятии
14 февраля ледовые переправы в Чивыркуйском заливе на Байкале открыты не будут, даты их открытия перенесены на более поздний срок. Об этом сообщили в МЧС Бурятии.

«В связи со сложной ледовой обстановкой, связанной с возможным провалом автотранспорта, представителями Заповедного Подлеморья принято решение о переносе открытия ледовых переправ», - пояснили в МЧС.

Спасатели предупреждают любителей рыбалки, что выезд машин на лед Чивыркуйского залива запрещен.

«Рыбакам, которые собираются в предстоящие выходные в Баргузинский район для лова омуля, необходимо пересмотреть цели мероприятий с исключением использования машин. Проезд возможен только до местности Монахово, где будет организована автостоянка. Рыбакам следует запастись спасательными средствами - это спасательный жилет, веревка или доска длиной не менее двух метров. При нахождении на льду необходимо соблюдать правила безопасности», - рассказали в МЧС.
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