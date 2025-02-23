Перелеты из Иркутска в Таиланд подешевели в четыре раза

Туры за границу для россиян подешевели на 10% в связи с укреплением рубля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Более того, курс рубля продолжает укрепляться, что делает поездки за границу более выгодными. За два месяца курс доллара упал со 108 рублей до 88 рублей за доллар, что заметно снижает стоимость туристических путевок и авиабилетов. Особенно вырос спрос на полеты из Иркутска в Таиланд.

Так стоимость авиабилетов из Иркутска в Бангкок снизилась в четыре раза по сравнению с январем. Если в январе билеты продавались в среднем по 40 тысяч рублей, то на начало марта цена упала до 9,6 тысяч рублей в одну сторону. Столько же примерно сегодня стоит льготный билет для жителей ДФО по маршруту Улан-Удэ-Москва.

В туристических агентствах региона фиксируют повышенный спрос на поездки за границу.

- Еще никогда туристические путевки и авиабилеты не дешевели так стремительно, как сейчас, - говорят представители туриндустрии.

Главной причиной оживления выездного туризма называются потепление отношений между РФ и США, а также надежды россиян на скорое завершение российско-украинского вооруженного противостояния.

С окончанием конфликта, полагают наблюдатели, вполне вероятно снятие американских санкций, которые серьезно тормозят международные расчеты России с внешним миром и осложняют выездной туризм.

Фото: «Номер один».