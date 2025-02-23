Общество 23.02.2025 в 15:54

Перелеты из Иркутска в Таиланд подешевели в четыре раза

В туристических агентствах региона фиксируют повышенный спрос на поездки за границу
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Перелеты из Иркутска в Таиланд подешевели в четыре раза

Туры за границу для россиян подешевели на 10% в связи с укреплением рубля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Более того, курс рубля продолжает укрепляться, что делает поездки за границу более выгодными. За два месяца курс доллара упал со 108 рублей до 88 рублей за доллар, что заметно снижает стоимость туристических путевок и авиабилетов. Особенно вырос спрос на полеты из Иркутска в Таиланд.

Так стоимость авиабилетов из Иркутска в Бангкок снизилась в четыре раза по сравнению с январем. Если в январе билеты продавались в среднем по 40 тысяч рублей, то на начало марта цена упала до 9,6 тысяч рублей в одну сторону. Столько же примерно сегодня стоит льготный билет для жителей ДФО по маршруту Улан-Удэ-Москва.

В туристических агентствах региона фиксируют повышенный спрос на поездки за границу.

- Еще никогда туристические путевки и авиабилеты не дешевели так стремительно, как сейчас, - говорят представители туриндустрии.

Главной причиной оживления выездного туризма называются потепление отношений между РФ и США, а также надежды россиян на скорое завершение российско-украинского вооруженного противостояния.

С окончанием конфликта, полагают наблюдатели, вполне вероятно снятие американских санкций, которые серьезно тормозят международные расчеты России с внешним миром и осложняют выездной туризм.

Фото: «Номер один».

Теги
туризм самолет

Все новости

В Улан-Удэ в 43-й раз прошла «Лыжня России-2025»
23.02.2025 в 10:50
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем защитника Отечества
23.02.2025 в 09:00
Жителям Бурятии предлагают подрейфовать среди льдин
23.02.2025 в 08:00
В Улан-Удэ начали орудовать агрегаторщики
23.02.2025 в 07:00
Бурятский спортсмен завоевал золото Первенства России
22.02.2025 в 16:17
Фура в Улан-Удэ снесла иномарку с детским креслом
22.02.2025 в 15:28
Гаишники в Улан-Удэ сменили кнут на пряник
22.02.2025 в 13:50
В Улан-Удэ нашли двух пропавших детей
22.02.2025 в 13:30
Малыши из Улан-Удэ открыли «Лыжню России-2025»
22.02.2025 в 13:11
Лиса в Бурятии ловко и бесстрашно залезла на дерево
22.02.2025 в 12:10
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем защитника Отечества
Уважаемые ветераны, участники специальной военной операции, дорогие земляки!
23.02.2025 в 09:00
Жителям Бурятии предлагают подрейфовать среди льдин
Новое веяние в сфере экстремальных развлечений пришло в республику
23.02.2025 в 08:00
В Улан-Удэ начали орудовать агрегаторщики
Горожане все чаще сталкиваются с сомнительными мастерами по ремонту техники
23.02.2025 в 07:00
Гаишники в Улан-Удэ сменили кнут на пряник
Сегодня они будут дарить подарки водителям
22.02.2025 в 13:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru