Общество 01.03.2025 в 08:00

Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с праздником Белого месяца

Дорогие улан-удэнцы, земляки!
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Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с праздником Белого месяца
От всего сердца поздравляю вас с праздником Белого месяца!

Сагаалган – это праздник весны, обновления, надежды и новых начинаний.

Белый месяц означает не только приход теплого времени года, но и очищение души, восстановление гармонии и внутреннего спокойствия.

Пусть с Белым месяцем в вашу жизнь войдут радость, счастье и вдохновение!  Желаю всем вам здоровья, благополучия, сил и энергии, которые помогут достигнуть всех поставленных целей и преодолеть любые преграды. Давайте начнем этот год с добрыми намерениями, верой в себя и в лучшее будущее.

Пусть ваша жизнь в новом году будет наполнена искренними чувствами, дружбой и любовью, а в ваших сердцах всегда живет стремление к созиданию и благости.

 Сагаалган – это не только время празднования, но и момент, когда мы острее всего осознаем, насколько важны для нас традиции и ценности, передающиеся из поколения в поколение. Давайте бережно сохранять их.

Разделите этот праздник с родными и с теми, кто вам дорог, и пусть вместе с вами в новом году будут улыбки, свет и счастье. Мира, гармонии и радости!

С праздником Белого месяца!

Мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков
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