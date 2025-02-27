Общество 27.02.2025 в 15:27

В Бурятии дорожные камеры поставили на новые места

О том, где они установлены сейчас, рассказали в ГИБДД
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дорожные камеры поставили на новые места
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии несколько дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД, переставили на новые места. Как сообщили в ГИБДД, речь идет о четырех камерах фото-видеофиксации нарушений.

Новые места, где установлены камеры:

- Улан-Удэ, напротив дома №18/1 по ул. Забайкальская

- Иволгинский район, федеральная трасса Улан-Удэ – Кяхта - граница с Монголией, 3 км (с. Нижняя Иволга)

- Тарбагатайский район, подъезд от федеральной трассы «Байкал» к Улан-Удэ, 3 км+354 м

- Тарбагатайский район, подъезд от федеральной трассы «Байкал» к Улан-Удэ, 7 км+030 м

Напомним, в конце прошлого года в Бурятии были передислоцированы еще 9 дорожных камер.
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