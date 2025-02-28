Общество 28.02.2025 в 06:00

В Бурятии людей постепенно выживают с Байкала

Вопрос упразднения поселка Чивыркуй отложили в связи с судебными тяжбами
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии людей постепенно выживают с Байкала
Фото: "Номер один"
В ходе недавнего заседания комитета Народного Хурала прозвучала информация: поселок Чивыркуй пока не будут ликвидировать. Судебное решение не вступило в законную силу, существует вероятность обжалования со стороны истца - местной жительницы - в надзорных инстанциях Кемерово. В связи с этим депутаты решили отложить рассмотрение проекта постановления до окончательного разрешения судебного вопроса.

Речь идет о судебных разбирательствах вокруг возведенных в поселке строений. Известно, что прописанных в поселке граждан на сегодня нет, как и используемых зданий, а также какой-либо инфраструктуры: дорог, электричества и связи. Однако есть одно незавершенное судебное разбирательство.

Согласно данным обследования Публично-правовой компании Роскадастр (справки от 15.06.2023 № 45 и № 46), два объекта недвижимости (многоквартирные дома) в поселке Чивыркуй, принадлежащие гражданке, фактически не являются таковыми. Оба здания являются объектами незавершенного строительства со степенью готовности 45%.

Их начали строить, предположительно, в 2009 - 2010 годах, и характеристики объектов незавершенного строительства полностью отличаются от данных, внесенных в ЕГРН. В 2019 году недвижимость оформила в собственность гражданка Д., а 30 августа 2023 года Баргузинский районный суд получил иск от ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Федеральная структура суд выиграла, однако есть вероятность того, что решение будет отменено в VIII кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово. Поэтому депутаты решили подождать и не ликвидировать поселок.

Между тем в соседней от Чивыркуя местности Монахово в подобной ситуации оказалась пенсионерка, инвалид Анастасия Дубинина. «Номер один» уже сообщал о судьбе женщины, чей земельный участок вместе с домом расположен в живописном месте на берегу Байкала.

Семья Дубининых построила дом, баню и сарай еще в начале 80-х годов. Когда нацпарка еще в помине не было. Они десятки лет жили на своей земле, но так и не смогли оформить землю. Поскольку нацпарк «Заповедное Подлеморье» через суд пытался выселить ее из дома под предлогом того, что вся территория находится в особо охраняемой зоне. Однако Дубинины отстояли свое право на проживание в собственном доме. Но вот условия проживания «соседи» им создали весьма специфические.

- Им моя баня мешала, они ее даже перенесли и поставили в мой двор, - жалуется Анастасия Ипатовна. - Забор снесли, огороды, только дом оставили. Жить я там пока не могу, нахожусь у детей либо в Иркутске, либо в Усть-Баргузине. Ко всем бедам добавились трудности с обеспечением дровами.
Ранее семья Дубининых рубила сухостой в рамках выделяемых как местной жительнице делян, собирала в парке валежник. Но с недавних пор «подлеморцы» запретили заготовку. Разрешив завозить дрова только из Усть-Баргузина.

- Мне такие дорогие дрова завозить не по карману, - жалуется Анастасия Дубинина. - Нацпарк, судя по всему, хочет избавиться от нас любыми способами.

Из-за жестких норм Закона «Об охране озера Байкал» и ограничения хозяйственной деятельности местное население чувствует дискриминацию и нарушение своих прав, что приводит к оттоку людей с берегов Байкала.
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