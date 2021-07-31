В Бурятии пенсионерку выжили из дома ради строительства отеля для богатых

Старое строение, видимо, будет портить вид из будущей ВИП-гостиницы





Тендер стоимостью 68 млн рублей был объявлен на строительство VIP-отеля в самом живописном месте Байкала — в заливе Монахово Баргузинского района, в 200 метрах от озера. Однако аукцион провалился.

19 июля сорвался аукцион, заказчиком которого выступили ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка (ФГБУ «Заповедное Подлеморье»). Напомним, как мы уже сообщали, заказчики предполагали, что гостевой комплекс площадью в 726 квадратных метров будет оснащен насосной с водозаборной скважинами и постом охраны, локальными очистными сооружениями и также автостоянкой на 47 мест. На территории обустроят наружное освещение, сделают проезды и пешеходные дорожки, посадят газон.Как полагает общественность, эта заповедная территория, из которой вытесняются местные жители, все больше словно предназначается для высокопоставленных чиновников и богатых иностранных туристов.Директор национального парка «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин сообщил, что причиной срыва тендера стала «удаленность стройки от Улан-Удэ и рост стоимости стройматериалов, что отпугнуло подрядчиков».- Будем надеяться, придет солидная и проверенная организация, которая построит этот объект, - сообщил руководитель ведомства. - Пока же многие крупные строительные компании Бурятии, скорее всего, заняты проектами по возведению социальных объектов - школ и детсадов. Сил на все не хватает.Следующие торги запланированы на конец месяца. Судя по всему, строители придут на объект только тогда, когда стоимость контракта вырастет. Иначе строительство обернется для них убытками.Между тем препятствуют строительству VIP-отеля в Монахово (где, судя по всему, предполагается размещение высокопоставленных федеральных чиновников) и местные жители.Так, «Номер один» уже сообщал о судьбе пенсионерки Анастасии Дубининой, чей участок расположен неподалеку от места строительства будущего отеля. Старые деревянные строения, видимо, мешали и портили живописный вид для инициаторов строительства будущего ВИП-отеля. И сверху была поставлена задача освободить землю. В результате Дубинина, которая еще с начала 80-х годов (еще до создания нацпарка) жила на своей земле, так и не смогла оформить землю. Еще в «нулевые» нацпарк через суд пытался выселить ее из дома под предлогом того, что вся территория находится в особоохраняемой зоне. Однако Дубинины с помощью иркутского адвоката отстояли свое право на проживание в собственном доме. Но вот условия проживания «соседи» им создали весьма специфические.- Им моя баня мешала, они ее даже перенесли и поставили в мой двор, - жалуется Анастасия Ипатовна. - Забор снесли, огороды, только дом оставили. Жить я там пока не могу, нахожусь у детей либо в Иркутске, либо в Усть-Баргузине.В результате ее судьбой заинтересовались общественники - экс-депутат Усть-Баргузинского поселкового Совета Александр Корнеев и общественница Галина Арсентьева. Поскольку пенсионерке в Монахово, в подобных условиях жить было трудно, они засыпали жалобами муниципалитет с просьбой выделить ей жилье в поселке Усть-Баргузин. Однако власти отказали, сославшись на нехватку средств. И хотя нацпарк был явно заинтересован в освобождении территории от жилых строений и мог бы решить проблему пенсионерки, однако заявителей уведомили: средств на покупку жилья для Дубининой взамен ее дома в Монахово не предусмотрено.- У нас нет таких полномочий, обеспечивать кого-то жильем, - сообщил «Номер один» руководитель национального парка Михаил Овдин.В начале 2020 года после общественного резонанса, вызванного публикациями в «Номер один» и «Лайф-ньюс», посвященными судьбе Анастасии Дубининой, на авансцену вышли региональные власти. Тогда, еще будучи вице-премьером правительства Бурятии по экономическому развитию, Алексей Мишенин заинтересовался ее судьбой и даже, по словам Галины Арсеньевой, выразил желание выделить 500 тыс. рублей на строительство жилого дома в Усть-Баргузине. До мощного скачка цен на недвижимость жилье в поселке так и стоило.- Я постоянно звонила и вела переписку по электронной почте с Алексеем Сергеевичем и предоставила ему полную информацию по решению вопроса о пострадавшей Дубининой, он же заверил меня, что вопрос решит, - рассказывает Галина Арсьеньева. - 7 июля 2020 года Алексей Мишенин прислал мне сообщение, где просил скинуть мне стоимость конкретного дома и фото.Как рассказывают очевидцы, тогда же вице-премьер лично приехал на отдых в Баргузинский район и вопрос, казалось бы, сдвинулся с места.- Ко мне неожиданно приехали глава Баргузинского района Михаил Мишурин и директор нацпарка Михаил Овдин, я была очень удивлена, поскольку такого раньше не было, - рассказывает Анастасия Дубинина. - Они сказали, что есть вариант решения моего жилищного вопроса - я выписываюсь из дома в Монахово и покупаю жилье в Усть-Баргузине. Мне было предложено 500 тыс. рублей наличными.По словам Дубининой, ей сказали, что деньги не их, но есть человек, который хочет ей помочь. Но полмиллиона она брать отказалась, сказав, что, прежде чем выписываться, ей надо посоветоваться. Мишурин с Овдиным уехали.В результате оказалось, что стоимость жилья к этому времени (осень 2020 года) выросла и на 500 тысяч она уже ничего не купит. Ближайший вариант - полублагоустроенный жилой дом за 650 тысяч с земельным участком и строениями. Добавлять 150 тыс. рублей из собственных средств ей оказалось не по карману, а других меценатов не нашлось.- Я попросила Алексея Мишенина найти еще 150 тысяч, но в конце октября он ответил, что заболел, и с тех пор на связь не выходил, - говорит пенсионерка.Впрочем, не исключено, что деньги, выделяемые на решение вопроса Дубининой, могли понадобиться Мишенину на другие цели. Например, на адвокатов. Ведь в начале декабря 2020 года Алексей Мишенин был задержан и этапирован в Новосибирск. Где арестован по подозрению в хищении свыше 65 млн рублей при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолетов. Напомним, что претензии связаны с его работой в период 2011–2015 гг. гендиректором Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) холдинга «Вертолеты России».В то же время сама Анастасия Дубинина убеждена, что деньги выделил не Мишенин, а «какой-то человек из Москвы, который в Бурятии многое решает». А вице-премьер мог быть передаточным звеном.Впрочем, этих «смешных» денег в любом случае не хватило.- Та земля, где расположен мой дом и где собираются строить эту гостиницу, стоит многие миллионы рублей, и это несправедливо, что мне не могут предоставить элементарное жилье взамен, - говорит Анастасия Дубинина.Пока же ситуация не сдвигается с места. При этом здоровье у инвалида второй группы Анастасии Ипатовны неважное, недавно она перенесла ковид и сегодня живет в Иркутске у дочери. Время работает против нее...К сожалению, складывается впечатление, что федеральные структуры идут не по пути развития туризма на Байкале, а формируют особые зоны, где местному населению создают не просто невыносимые условия, а его выживают, используя экономические рычаги, чтобы заполучить территорию под собственные цели. Так, близлежащий к Монахово рабочий поселок Усть-Баргузин, который в «нулевые» назывался «поселком миллионеров» и где талантливые и предприимчивые люди создали многочисленные предприятия по деревообработке, сегодня медленно умирает.- Целенаправленная работа по запрещению федералами одного за другим видов экономической деятельности, от ловли рыбы до запрета добычи древесины в центральной экологической зоне, вынуждает людей бросать дома, продавать машины и уезжать на запад России, - сетует общественница Галина Арьсеньева.Те же, кто не может перебраться сейчас, едут на вахты, чтобы накопить денег и уехать куда глаза глядят. Бросая свое жилье на «золотой» земле возле Байкала.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»