Осужденный чиновник из Бурятии пропал на СВО

Бывший начальник Управления капитального строительства правительства Республики Бурятия Виктор Гусляков пропал без вести в зоне специальной военной операции. По данным «Номер один», родственники экс-чиновника не могут найти его с ноября прошлого года. Именно тогда он в последний раз выходил на связь.Виктор Гусляков ранее был довольно успешным бизнесменом. С 2010 года руководил собственной проектной компанией «Антарктида», затем возглавлял СРО РА «Строители ТПП РБ». Это были времена мощнейшего строительного бума, и его проектное бюро активно работало на подрядах в коммерческом и бюджетном секторах, отметившись весьма впечатляющими проектными решениями как по нашему городу, так и по всей республике.Среди его работ незабываемыми остаются второй этап строительства ТРЦ People's Park, жилой дом «Арбатский дворик» по ул. Каландаришвили, жилой комплекс «Дворянская усадьба» по ул. Свердлова, 6в, жилые дома «Крепость» по ул. Смолина, 61, детский сад по ул. Толстихина и многие другие.В 2019 году Гусляков решил перебраться на запад страны, где в Москве прикупил жилую недвижимость, а в Подмосковье - коммерческую. Там же, в г. Красногорске, он приобрел компанию ООО «Новорижский рай» и основал ООО «Урбанистик девелопмент», которая занялась проектированием и строительством. Перспективы на московском и бурятском строительном рынке открывались весьма заманчивые, поскольку уже тогда он пошел в рост, а ковид и спецоперация еще не предвиделись.Все бы хорошо, но в том же, 2019 году Виктор Гусляков неожиданно для всех решил поиграть в русскую рулетку», дав согласие прийти на «расстрельную» должность начальника Управления капитального строительства правительства Республики Бурятия. Эта должность традиционно привлекает внимание сотрудников правоохранительных органов, поскольку считается весьма «взяткоемкой». Поскольку именно эта структура занимается координацией проектов бюджетных строек.- Мы Витю отговаривали, как могли, указывая на предшественников, которые уходили оттуда из-за уголовных дел, но он говорил, что его прикроют в случае чего, - рассказывает его хороший знакомый.На этой рискованной должности он проработал до 2022 года. Как и ожидалось, Гусляковым занялся СКР. В том же году суд признал его виновным в совершении служебного подлога.Следком выяснил, что еще в 2019 году Виктор Гусляков, едва заступив на должность, подписал с организацией документы о вводе в эксплуатацию медоборудования для онкоцентра на 100 млн рублей. Причем достоверно зная, что оборудование в обозначенные контрактом сроки не поставлено. Судя по размаху и последствиям, Гусляков мог сесть очень надолго. Но на этот раз наш герой отделался легким испугом, а также штрафом в 40 тыс. рублей.Возможно, Гусляков такое благосклонное стечение обстоятельств посчитал не как сигнал о том, что пора снова возвращаться к родным и надежным бизнес-проектам, а как некую индульгенцию для новых схематозов с бюджетными деньгами.Бывший чиновник устроился в другой регион на похожую должность - замруководителя Службы единого заказчика Забайкалья. В начале 2021 года он сел на многомиллиардные потоки, которые сверху спускали из федерального бюджета.- Я был у него в служебном кабинете в Чите. Он мне такие вещи говорил, и я был удивлен, что в кабинете он об этом так подробно рассказывает, не боясь прослушки. Когда мы вышли на улицу, я ему сказал, почему он так неосторожно себя ведет и говорит много лишнего, а Виктор только отмахнулся, мол, ничего и никого не боится. Видимо, рассчитывал на свои связи, - продолжает его знакомый. - Через месяц его арестовали.Осенью 2022 года Виктора Гуслякова привлекли к уголовной ответственности за хищения в составе ОПГ. Неясно, на что мог вообще рассчитывать чиновник из другого региона, рискуя и проворачивая сделки на миллиарды, и какие гарантии ему могли дать в Забайкалье. А самое главное, кто.Риск был колоссальный. Одно дело решить вопрос с новой хлебной должностью и совсем другое - проворачивать махинации, надеясь на авось и на «крышу». Но «крыша», видимо, прохудилась…Следствие в итоге доказало, что Гусляков вместе с другими работниками Службы оказывал содействие подрядчикам из Бурятии в получении выгодных контрактов в Забайкалье в обмен на взятки, составившие порядка 70 млн рублей. В итоге он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину, поэтому получил относительно мягкое наказание - восемь лет колонии строгого режима. Ведь само деяние подпало под несколько частей статьи УК РФ «Получение взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах».В 2023 году экс-чиновник оказался в колонии. Спустя четыре года теоретически мог бы выйти по УДО. Четыре года это, конечно, много, но время не так дорого, как жизнь. Тем не менее Виктор Гусляков снова крупно рискнул, написав в 2024 году заявление о направлении в зону специальной военной операции штурмовиком. В ноябре прошлого года, по данным «Номер один», он пропал без вести. Шансы объявиться минимальные, учитывая время, прошедшее с того момента, когда он перестал выходить на связь со своими родными.- Он не был готов к боевым действиям, абсолютно мирный человек, явно неспортивного телосложения, жаловался на высокое артериальное давление. Трудно было представить его в качестве штурмовика. Очень его жаль, - рассказывают о нем люди из его круга.