В Бурятию поступили вакцины против бешенства диких животных. На сегодня в республике ситуация по бешенству среди животных остается актуальной. Всего с начала года зарегистрировано 5 эпизоотических очагов, территориально расположенные в Тарбагатайском районе. Ветеринарной службой проводится работа по ликвидации заболевания. ⠀

25 марта в республику поступила первая партия пероральной вакцины «Рабистав», предназначенной для иммунизации диких животных. Этот метод является эффективной мерой профилактики бешенства. Вакцина раскладывается вручную в ранее неблагополучных районах и в угрожаемых зонах. ⠀

Специалисты планируют провести мероприятия по весенней раскладке вакцины в период, когда установятся наиболее благоприятные погодные условия.

Среднесуточная температура от 0 до +10 градусов обеспечит стабильность вакцины и повысит эффективность ее усвоения дикими животными. ⠀ Бешенство - опасное вирусное заболевание, передающееся через укусы инфицированных животных. Оно представляет серьёзную угрозу для здоровья как животных, так и людей. ⠀

- Призываем жителей Бурятии избегать контакта с дикими животными, не допускать самовыгула своих собак, быть особенно бдительными и своевременно вакцинировать животных для профилактики бешенства, а также незамедлительно сообщать при обнаружении у питомца подозрительных симптомов в ветеринарную службу по телефону горячей линии: 36-20-22, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

По вопросам бесплатной вакцинации против бешенства домашних животных можно обратиться в учреждения государственной ветеринарной службы. Полный перечень адресов и номеров телефонов по ссылке: https://vk.com/topic-166583693_49611330

Фото: loon.site