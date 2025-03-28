Жителя Бурятии осудили за поддельное удостоверение

Верховный суд вынес приговор в отношении жителя Бурятии, который попался с фальшивым водительским удостоверением. Мужчина, имевший автомобиль, но не имевший прав управления транспортным средством, увидел в интернете объявление о помощи с получением водительского удостоверения и решил воспользоваться услугами этих «добрых» людей.

За «липу» мужчина оплатил 45 тысяч рублей. Поддельное удостоверение мужчина получил на почте. Но когда его остановили сотрудники ГИБДД, тут-то все и вскрылось. Данные о водительском удостоверении сотрудники ГИБДД в своей базе не нашли, также было по внешним признакам видно, что удостоверение фальшивое.

Позднее мужчина через посредника попытался передать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы в отношении него не предпринимали никаких мер за езду с фальшивыми правами.

Но в итоге за покушение на дачу взятки суд назначил жителю Бурятии наказание в виде штрафа 100 000 рублей, а за приобретение, хранение и использование поддельного водительского удостоверения - ограничение свободы на срок 6 месяцев с установлением ограничений.

Однако суд первой инстанции забыл наказать мужчину за предмет взятки. Суд апелляционной инстанции принял решение о конфискации у осужденного денежной суммы, эквивалентной предмету взятки, в размере 45 000 рублей в собственность государства.





Фото: "Номер один"