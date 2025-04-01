Общество 01.04.2025 в 10:39

На дорогах Бурятии введут ограничения движения для большегрузов

Ограничения необходимы для защиты дорог от повреждений
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Текст: Служба информации "Номер один"
На дорогах Бурятии введут ограничения движения для большегрузов

В связи с погодными условиями на региональных дорогах Бурятии вводят ограничения для грузовых автомобилей. Это сделано, чтобы защитить дороги от повреждений.

Ограничение касается машин, чья нагрузка на ось превышает временно установленные предельно допустимые значения.

- Так, с 01 мая по 30 мая 2025 года (включительно) временное ограничение движения по региональным автодорогам установлено для южных районов включая Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский районы Бурятии, - сообщили в минтрансе Бурятии.

С 07 мая по 05 июня 2025 года для северных районов включая Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский, Тункинский районы.

С 1 июня по 31 августа 2025 года временное ограничение водятся на всех региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием при значениях температуры воздуха свыше 32ºС.

На всех участках дорог, где вводятся ограничения будут установлены временные дорожные знаки, информационные баннеры.

Временные ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС, на транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, применяемых для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

 

Фото: Номер один

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